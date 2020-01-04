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В Кличевском районе двухлетний ребенок отравился неизвестной жидкостью

05.01.2020 10:46 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Кличевском районе двухлетний ребенок отравился неизвестной жидкостью
Государственный комитет судебных экспертиз Республики Беларусь

Как стало известно, инцидент произошел вечером 2 января в агрогородке Дмитриевка Кличевского района.

В Кличевском районе двухлетний ребенок отравился неизвестной жидкостью В Бресте после употребления неизвестной жидкости скончалась семья

По информации Управления Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по Могилевской области, 30-летняя женщина с двумя старшими детьми находилась в комнате. В это время ее двухлетний сын находился один на кухне и увидел бутылку с неизвестным содержимым. Мальчик решил попробовать жидкость на вкус и отравился. Мать ребенка немедленно вызвала «скорую».

В данный момент ребенок находится в реанимации. Его состояние остается тяжелым. Сейчас в произошедшем разбираются правоохранители. Назначена судебно-химическая экспертиза. Экспертам предстоит установить конкретный химический состав изъятого средства.

Представители Государственного комитета судебных экспертиз призывают соблюдать необходимые меры безопасности в целях исключения бытовых отравлений.

 
Теги: Брест
 
 
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