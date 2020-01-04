В Кличевском районе двухлетний ребенок отравился неизвестной жидкостью

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Как стало известно, инцидент произошел вечером 2 января в агрогородке Дмитриевка Кличевского района.

Бресте В после употребления неизвестной жидкости скончалась семья

По информации Управления Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по Могилевской области, 30-летняя женщина с двумя старшими детьми находилась в комнате. В это время ее двухлетний сын находился один на кухне и увидел бутылку с неизвестным содержимым. Мальчик решил попробовать жидкость на вкус и отравился. Мать ребенка немедленно вызвала «скорую».

В данный момент ребенок находится в реанимации. Его состояние остается тяжелым. Сейчас в произошедшем разбираются правоохранители. Назначена судебно-химическая экспертиза. Экспертам предстоит установить конкретный химический состав изъятого средства.

Представители Государственного комитета судебных экспертиз призывают соблюдать необходимые меры безопасности в целях исключения бытовых отравлений.