Цены, которые «кусаются»: голубика - 55 рублей за килограмм, помидоры - 15

Источник материала: Tut.by

В одном из гипермаркетов Минска продают помидоры-черри по 15 и 16 рублей килограмм. Вид у них довольно помятый, самое время делать скидку, пока совсем не испортились, но цену не снижают.





Это не единственный товар по удивительной цене, который продают в столице. В одном из магазинов мы нашли абрикосы в сиропе в баночках по 350 граммов. Обычно они стоят 5−6 рублей, правда, другого производителя. Здесь же их продают почти по 30 рублей.





На Комаровском рынке на прилавках стоит голубика по 55 рублей за килограмм. Для большей части белорусов это очень дорого, но продавцы говорят, что и по такой цене товар берут.





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