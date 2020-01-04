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Цены, которые «кусаются»: голубика - 55 рублей за килограмм, помидоры - 15

05.01.2020 11:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В одном из гипермаркетов Минска продают помидоры-черри по 15 и 16 рублей килограмм. Вид у них довольно помятый, самое время делать скидку, пока совсем не испортились, но цену не снижают.


Это не единственный товар по удивительной цене, который продают в столице. В одном из магазинов мы нашли абрикосы в сиропе в баночках по 350 граммов. Обычно они стоят 5−6 рублей, правда, другого производителя. Здесь же их продают почти по 30 рублей.


На Комаровском рынке на прилавках стоит голубика по 55 рублей за килограмм. Для большей части белорусов это очень дорого, но продавцы говорят, что и по такой цене товар берут.


Если вас удивила цена на какие-то товары, сфотографируйте их и пришлите нам. Фотографии можно присылать на почту alexandra.kvitkevich@tutby.com.

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Теги: Минск
 
 
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Нашли продукты по удивительным ценам в минских магазинах и на рынке.
 
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