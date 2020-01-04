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В Гомеле возле вокзала сгорела елка
Источник материала: Партизан
В воскресенье утром на Привокзальной площади в Гомеле сгорела новогодняя елка. Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 8.16. Прибывшие пожарные потушили огонь.
15-метровая ель была искусственной, установленной на металлическом каркасе. Огонь уничтожил пластиковые ветки дерева и иллюминацию, сообщает МЧС.
2 января в Гомеле чуть не загорелась новогодняя елка возле гипермаркета «Гиппо» на Речицком проспекте. В тот раз сгорела конструкция Деда Мороза, предположительно, от пиротехники, но елка уцелела, пишет
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В воскресенье утром на Привокзальной площади в Гомеле сгорела новогодняя елка. Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 8.16. Прибывшие пожарные потушили огонь.
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