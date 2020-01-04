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В Италии пьяный водитель въехал в группу туристов: шесть погибших

05.01.2020 12:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Автомобиль въехал в группу туристов в южнотирольском Лутаго, расположенном вблизи границы с Австрией в коммуне Валле-Аурина на севере Италии. Об этом в воскресенье, 5 января, сообщило агентство dpa со ссылкой на представителя полиции в городе Больцано, пишет DW.


Фото: Twitter / @LFVSuedtirol

По данным агентства, инцидент произошел рано утром, в результате наезда шесть человек погибли. По предварительнам данным, все они граждане Германии.

По сведениям итальянской телерадиокомпании Rai, наезд произошел в 01.15 5 января. Машина въехала в группу из 17 человек. Одиннадцать из них получили ранения и доставлены в больницы региона Южный Тироль и австрийского города Инсбрука. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Одну из женщин санитарной авиацией доставили в университетскую клинику Инсбрука.

Как передала итальянская газета Open, за рулем автомобиля находился 28-летний местный житель из коммуны Кьенес в провинции Больцано. По предварительным данным, у него было серьезно превышено содержание алкоголя в крови. Мужчина находится в больнице, где ему проводят необходимые анализы.

 
 
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Машина въехала в группу из 17 человек. Одиннадцать из них получили ранения и доставлены в больницы региона Южный Тироль и австрийского города Инсбрука.
 
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