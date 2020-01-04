ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Выступавшего в Крыму музыканта Dr. Alban пустили в Киев после вмешательства Зеленского

05.01.2020 14:17 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В новогоднем шоу «Вечернего квартала» выступил шведский музыкант и певец Dr. Alban, которому был запрещен въезд в страну после концерта в аннексированном Крыму. Певец написал в своем Instagram, что ему удалось выступить в Киеве после вмешательства президента Украины Владимира Зеленского, сообщает «112 Украина».


Фото: Instagram / Dr.Alban

«Мне был запрещен въезд в Украину из-за моего прошлого шоу на спорном острове Крым. С вмешательством президента я смог попасть в Украину. Очень хорошая прогулка в Киеве с президентом в толпе», — написал Dr. Alban.

Напомним, Dr. Alban — шведский музыкант нигерийского происхождения, выступающий в стиле евроденс. Наибольшую известность он получил благодаря хиту It’s My Life.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В новогоднем шоу «Вечернего квартала» выступил шведский музыкант и певец Dr. Alban, которому был запрещен въезд в страну после концерта в аннексированном Крыму. Певец...
 
Новости дня
Новости разные
 
В аэропорту Стамбула запретили встречать туристов с табличками
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
05.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика