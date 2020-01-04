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Выступавшего в Крыму музыканта Dr. Alban пустили в Киев после вмешательства Зеленского
Источник материала: Партизан
В новогоднем шоу «Вечернего квартала» выступил шведский музыкант и певец Dr. Alban, которому был запрещен въезд в страну после концерта в аннексированном Крыму. Певец написал в своем Instagram, что ему удалось выступить в Киеве после вмешательства президента Украины Владимира Зеленского, сообщает
Фото: Instagram / Dr.Alban
«Мне был запрещен въезд в Украину из-за моего прошлого шоу на спорном острове Крым. С вмешательством президента я смог попасть в Украину. Очень хорошая прогулка в Киеве с президентом в толпе», — написал Dr. Alban.
Напомним, Dr. Alban — шведский музыкант нигерийского происхождения, выступающий в стиле евроденс. Наибольшую известность он получил благодаря хиту It’s My Life.
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В новогоднем шоу «Вечернего квартала» выступил шведский музыкант и певец Dr. Alban, которому был запрещен въезд в страну после концерта в аннексированном Крыму. Певец...
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