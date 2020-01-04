ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Страшное ДТП в Могилёвском районе: при столкновении двух автомобилей погибли два человека и 10 пострадали

05.01.2020 14:20 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Страшное ДТП в Могилевском районе. Недалеко от деревни Сидоровичи на трассе после столкновения загорелись два автомобиля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Страшное ДТП в Могилёвском районе: при столкновении двух автомобилей погибли два человека и 10 пострадали

Легковушка выехала на встречку, совершая обгон, однако не успела завершить маневр и врезалась во встречный микроавтобус. Водитель и 13-летний пассажир погибли на месте. В маршрутке кроме водителя находились еще 10 пассажиров, все они доставлены в больницу. По факту аварии проводится проверка.

Страшное ДТП в Могилёвском районе: при столкновении двух автомобилей погибли два человека и 10 пострадали

Страшное ДТП в Могилёвском районе: при столкновении двух автомобилей погибли два человека и 10 пострадали

Страшное ДТП в Могилёвском районе: при столкновении двух автомобилей погибли два человека и 10 пострадали

Страшное ДТП в Могилёвском районе: при столкновении двух автомобилей погибли два человека и 10 пострадали

Страшное ДТП в Могилёвском районе: при столкновении двух автомобилей погибли два человека и 10 пострадали

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 7
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Страшное ДТП в Могилевском районе. Недалеко от деревни Сидоровичи на трассе после столкновения загорелись два автомобиля, сообщили в программе...
 
Новости дня
Новости разные
 
Выступавшего в Крыму музыканта Dr. Alban пустили в Киев после вмешательства Зеленского
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
05.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика