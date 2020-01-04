Уехать нельзя остаться. Где молодые белорусы ставят запятую и почему?

Источник материала: Tut.by

В Беларуси сегодня часто обсуждают шансы на успех тех, кто уезжает учиться или работать за границу, а потом возвращается на родину. Но однозначного ответа, высоки ли они, нет. Собеседники DW поделились своими историями и объяснили, почему они остались за рубежом или вернулись в Беларусь. А также наблюдениями о том, какие препятствия предстоит преодолеть в Беларуси обладателям дипломов престижных западных вузов.



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«Остаться в Германии — рациональный выбор»

Игорь (попросивший не называть его фамилию) уехал из Беларуси 12 лет назад, через два года после окончания университета, где он получил специальность программиста. Целью отъезда была учеба и получение степени PhD. Но уже тогда он не исключал, что «билет в Германию — это билет в один конец».

Защитился Игорь успешно, живет в Берлине, его заработок выше, чем средний в немецкой столице. С Беларусью, говорит Игорь, сейчас мало что связывает: «Скучаю по маме и бабушке, но они приезжают ко мне в гости. Много минских друзей уже давно в Европе, ездим друг к другу в гости».

Живя в Беларуси, Игорь «никогда не интересовался политикой, хоть и сочувствовал оппонентам власти». Возвращаться на родину он не думал по совокупности причин: «Я не сентиментален, решение остаться в Германии — рациональный выбор. Мне понятно, как здесь функционирует государство, на что идут мои налоги. И что важно — базовые правила радикально не меняются, даже когда во власть приходят в результате реальных выборов новые люди».

«Остаться в Беларуси, чтобы менять страну»

«Я выбрал вариант остаться на родине, в Беларуси, искать здесь пути самореализации вместо продолжения медицинской карьеры на Западе», — рассказывает другой собеседник DW Александр Маслов. Он окончил минский медицинский университет в 2007 году по специальности хирургия, потом аспирантуру. В 2009-м отучился в Литве по программе MBA, получил диплом магистра бизнес-администрирования, признаваемый во всех странах ЕС.

При этом собеседник DW отмечает, что люди, которые могли бы уехать, но остались в родной стране, выдали кредит доверия государству, которое отвечает за создание условий для ведения бизнеса или как минимум не мешает развиваться. Но кредит этот — «до первого серьезного форс-мажора, потому что семейные и дружеские связи вряд ли перевесят критическую массу разочарования от окружающей действительности. Здравый смысл, качество жизни и справедливость вокруг — необходимые потребности современного человека».

Хорошая карьера с зарубежным дипломом в Беларуси?

«Очень многие из тех, кто получил образование за границей и вернулся в Беларусь, и доволен своей жизнью и тем, как складывается карьера, — работают в представительствах международных организаций или в компаниях небелорусского происхождения», — делится своими наблюдениями Андрей Лаврухин. Сейчас он доцент департамента социологии в российской Высшей школе экономики, но поддерживает отношения с выпускниками Европейского гуманитарного университета, где проработал 17 лет, из которых 9 лет- после переезда ЕГУ из Минска в Литву.

Возвращаются в Беларусь идейные романтики, которые верят, что смогут способствовать переменам на родине, и люди, привязанные к родным местам и к своим близким, полагает Андрей Лаврухин. И, по его мнению, тем, кто возвращается, вряд ли уготован беспрепятственный карьерный взлет, невзирая на дипломы респектабельных престижных зарубежных вузов.

«Я слежу за судьбами своих выпускников, получивших степени PhD в Лондонской школе экономике, университетах США, Германии, Франции и потом вернувшихся в Беларусь, — говорит Андрей Лаврухин. — Но мало того, что им приходится перезащищать свои диссертации, уровень компетенций далеко не всегда является решающим при приеме на работу, определении должности и зарплаты, если речь идет о госучреждениях. Куда важнее часто оказывается лояльность, и речь не только о политике».

Оценить точно, сколько молодых белорусов уезжает за рубеж и сколько из них возвращается на родину, получив при этом возможности карьерного роста, невозможно. Официальной статистики нет, констатирует социолог и программный координатор белорусского Летучего университета Татьяна Водолажская. Кроме того, подсчет и интерпретация данных усложняется изменениями в сторону высокой мобильности и все больших возможностей учиться и работать удаленно.