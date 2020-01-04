Новые города-побратимы и рекламные туры в Гродно. Регион представил Беларусь на IV Международной выставки культурных индустрий в Хайнани

Источник материала: Вороновская газета

Гродно. Регион представил Беларусь на IV Международной выставки культурных индустрий в Хайнани" width="599" height="363">



Беларусь стала почетным гостем IV Международной выставки культурных индустрий, которая проходила в городе Санья китайской провинции Хайнань 28-29 декабря. Представить страну выпала честь Гродненской области, которая, к слову, отличается своей активностью в межрегиональном сотрудничестве с регионами других государств, в том числе Китая.





На открытии выставки Беларусь представил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае Кирилл Рудый. В целом в состав делегации нашего региона во главе с управляющим делами облисполкома Игорем Поповым вошли 14 представителей органов местной исполнительной власти, Гродненского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты, СЭЗ «Гродноинвест», промышленных предприятий области.

НОВЫЕ СОГЛАШЕНИЯ

Накануне выставки делегация области посетила город Хайкоу – столицу провинции Хайнань. Здесь был подписан меморандум о намерениях установления побратимских отношений между административными центрами обоих регионов. Переговоры о перспективных направлениях будущего сотрудничества велись при участии заместителя председателя горисполкома Андрея Болтрика и вице-мэра Хайкоу Ван Лэя. Обсуждались, в первую очередь, вопросы взаимодействия в торговле, культуре, образовании и туризме.





– Китайская сторона заинтересована в расширении сотрудничества в сфере студенческих обменов с нашими вузами, – рассказал управляющий делами облисполкома Игорь Попов. – Было уделено внимание сельскохозяйственному и промышленному потенциалу региона, его логистической инфраструктуре, перспективам в развитии туристической сферы. Последнее приобретает особую актуальность в свете расширения безвизовой зоны.

Соглашение об установлении побратимских отношений планируется подписать весной во время ответного визита китайской делегации в Гродно. Это может стать одним из мероприятий в рамках Года регионов Беларуси и Китая. Ожидается, что 2020-ый будет объявлен таковым.





Параллельно с выставкой в Санье проходил II Форум культурно-туристической интеграции в строительстве зоны свободной торговли, где был представлен экономический, культурный и туристический потенциал области, возможности СЭЗ «Гродноинвест» и Августовского канала. В рамках форума Гродненское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты подписало два соглашения о сотрудничестве – с бизнес-консалтинговой структурой «Huahe International » и Ассоциацией культурной индустрии города Санья. Отдельно было подписано соглашение с торгово-промышленной палатой провинции Хайнань.





Также на встрече делегации области с руководством мэрии Саньи китайской стороной было озвучено намерение подписать договор об установлении побратимских отношений с Лидой.

ТУРИСТИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Город Санья, в котором проходила выставка, – один из крупнейших приморских курортов Китая. Он пользуется высокой популярностью у туристов. Китайская сторона проявила интерес и к туристическим возможностям гродненского региона.





– На 2020 год будет составлена дорожная карта, которая позволит активизировать двустороннее сотрудничество в сфере туризма, – рассказала заместитель начальника управления спорта и туризма облисполкома Татьяна Лидяева. – В числе запланированных мероприятий – обмен рекламными турами для турфирм и СМИ, взаимное участие в туристических мероприятиях, проведение на Гродненщине крупного туристического форума с участием туристических операторов Китая. Также будут продолжаться переговоры по организации чартерных рейсов из Саньи в Гродно или Минск.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Выставочный павильон Беларуси на выставке культурных индустрий в Санье работал на протяжении двух дней. Возможности отдыха и оздоровления на просторах синеокой здесь презентовал санаторий «Озерный». Представлена была сувенирная продукция, отражающая культурную самобытность региона. Национальный белорусский колорит подчеркнуло выступление народного хора «Росница» ОАО «Гродно Азот». К слову, для гостей выставки многие особенности белорусской культуры оказались в диковинку. В белорусском павильоне гостям также предлагали попробовать продукцию ведущих мясо- и молокоперерабатывающих предприятий области – открытых акционерных обществ «Слонимский мясокомбинат», «Волковысский мясокомбинат», «Беллакт», ООО «Праймилк». С их продукцией можно было параллельно познакомиться в рамках уже другой – продовольственной выставки.











– Это уже второй визит делегации области в островную провинцию Хайнань, и он прошел успешно и плодотворно, – отметил Игорь Попов. – Мы смогли достойно представить страну в информационном и деловом отношении. В течение короткого времени на встречах с руководством мэрий городов Хайкоу и Санья, в ходе работы форума, выставочного павильона и продовольственной выставки мы постарались максимально полно представить экономический и культурный потенциал нашего региона, наметить дальнейшие шаги в укреплении и расширении сотрудничества. Несомненно, этот визит послужит углублению межрегиональных связей с Китаем.

Анна РАДЮК https://grodnonews.by/