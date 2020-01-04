ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новые города-побратимы и рекламные туры в Гродно. Регион представил Беларусь на IV Международной выставки культурных индустрий в Хайнани

05.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Новые города-побратимы и рекламные туры в Гродно. Регион представил Беларусь на IV Международной выставки культурных индустрий в ХайнаниГродно. Регион представил Беларусь на IV Международной выставки культурных индустрий в Хайнани" width="599" height="363">

Беларусь стала почетным гостем IV Международной выставки культурных индустрий, которая проходила в городе Санья китайской провинции Хайнань 28-29 декабря. Представить страну выпала честь Гродненской области, которая, к слову, отличается своей активностью в межрегиональном сотрудничестве с регионами других государств, в том числе Китая.

Новые города-побратимы и рекламные туры в Гродно. Регион представил Беларусь на IV Международной выставки культурных индустрий в Хайнани

На открытии выставки Беларусь представил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае Кирилл Рудый. В целом в состав делегации нашего региона во главе с управляющим делами облисполкома Игорем Поповым вошли 14 представителей органов местной исполнительной власти, Гродненского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты, СЭЗ «Гродноинвест», промышленных предприятий области.

НОВЫЕ СОГЛАШЕНИЯ

Накануне выставки делегация области посетила город Хайкоу – столицу провинции Хайнань. Здесь был подписан меморандум о намерениях установления побратимских отношений между административными центрами обоих регионов. Переговоры о перспективных направлениях будущего сотрудничества велись при участии заместителя председателя горисполкома Андрея Болтрика и вице-мэра Хайкоу Ван Лэя. Обсуждались, в первую очередь, вопросы взаимодействия в торговле, культуре, образовании и туризме.

Новые города-побратимы и рекламные туры в Гродно. Регион представил Беларусь на IV Международной выставки культурных индустрий в Хайнани

– Китайская сторона заинтересована в расширении сотрудничества в сфере студенческих обменов с нашими вузами, – рассказал управляющий делами облисполкома Игорь Попов. – Было уделено внимание сельскохозяйственному и промышленному потенциалу региона, его логистической инфраструктуре, перспективам в развитии туристической сферы. Последнее приобретает особую актуальность в свете расширения безвизовой зоны.

Соглашение об установлении побратимских отношений планируется подписать весной во время ответного визита китайской делегации в Гродно. Это может стать одним из мероприятий в рамках Года регионов Беларуси и Китая. Ожидается, что 2020-ый будет объявлен таковым.

Новые города-побратимы и рекламные туры в Гродно. Регион представил Беларусь на IV Международной выставки культурных индустрий в Хайнани

Параллельно с выставкой в Санье проходил II Форум культурно-туристической интеграции в строительстве зоны свободной торговли, где был представлен экономический, культурный и туристический потенциал области, возможности СЭЗ «Гродноинвест» и Августовского канала. В рамках форума Гродненское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты подписало два соглашения о сотрудничестве – с бизнес-консалтинговой структурой «Huahe International » и Ассоциацией культурной индустрии города Санья. Отдельно было подписано соглашение с торгово-промышленной палатой провинции Хайнань.

Новые города-побратимы и рекламные туры в Гродно. Регион представил Беларусь на IV Международной выставки культурных индустрий в Хайнани

Также на встрече делегации области с руководством мэрии Саньи китайской стороной было озвучено намерение подписать договор об установлении побратимских отношений с Лидой.

ТУРИСТИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Город Санья, в котором проходила выставка, – один из крупнейших приморских курортов Китая. Он пользуется высокой популярностью у туристов. Китайская сторона проявила интерес и к туристическим возможностям гродненского региона.

Новые города-побратимы и рекламные туры в Гродно. Регион представил Беларусь на IV Международной выставки культурных индустрий в Хайнани

– На 2020 год будет составлена дорожная карта, которая позволит активизировать двустороннее сотрудничество в сфере туризма, – рассказала заместитель начальника управления спорта и туризма облисполкома Татьяна Лидяева. – В числе запланированных мероприятий – обмен рекламными турами для турфирм и СМИ, взаимное участие в туристических мероприятиях, проведение на Гродненщине крупного туристического форума с участием туристических операторов Китая. Также будут продолжаться переговоры по организации чартерных рейсов из Саньи в Гродно или Минск.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Выставочный павильон Беларуси на выставке культурных индустрий в Санье работал на протяжении двух дней. Возможности отдыха и оздоровления на просторах синеокой здесь презентовал санаторий «Озерный». Представлена была сувенирная продукция, отражающая культурную самобытность региона. Национальный белорусский колорит подчеркнуло выступление народного хора «Росница» ОАО «Гродно Азот». К слову, для гостей выставки многие особенности белорусской культуры оказались в диковинку. В белорусском павильоне гостям также предлагали попробовать продукцию ведущих мясо- и молокоперерабатывающих предприятий области – открытых акционерных обществ «Слонимский мясокомбинат», «Волковысский мясокомбинат», «Беллакт», ООО «Праймилк». С их продукцией можно было параллельно познакомиться в рамках уже другой – продовольственной выставки.

Новые города-побратимы и рекламные туры в Гродно. Регион представил Беларусь на IV Международной выставки культурных индустрий в Хайнани
Новые города-побратимы и рекламные туры в Гродно. Регион представил Беларусь на IV Международной выставки культурных индустрий в Хайнани
Новые города-побратимы и рекламные туры в Гродно. Регион представил Беларусь на IV Международной выставки культурных индустрий в Хайнани
Новые города-побратимы и рекламные туры в Гродно. Регион представил Беларусь на IV Международной выставки культурных индустрий в Хайнани

– Это уже второй визит делегации области в островную провинцию Хайнань, и он прошел успешно и плодотворно, – отметил Игорь Попов. – Мы смогли достойно представить страну в информационном и деловом отношении. В течение короткого времени на встречах с руководством мэрий городов Хайкоу и Санья, в ходе работы форума, выставочного павильона и продовольственной выставки мы постарались максимально полно представить экономический и культурный потенциал нашего региона, наметить дальнейшие шаги в укреплении и расширении сотрудничества. Несомненно, этот визит послужит углублению межрегиональных связей с Китаем.

Анна РАДЮК
https://grodnonews.by/
 
Теги: знакомства, Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь стала почетным гостем IV Международной выставки культурных индустрий, которая проходила в городе Санья китайской провинции Хайнань 28-29 декабря....
 
Новости дня
Новости разные
 
«Очень весёлые, добрые хоккеисты». Участники Рождественского турнира с подарками навестили ребят из 4 домов семейного типа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
05.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика