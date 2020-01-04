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Список дня: Нобелевский лауреат советует книги, которые меняют ход мыслей

05.01.2020 14:48 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Американец израильского происхождения Даниел Канеман — профессор Принстонского университета и один из наиболее заметных психологов современности. В 2002 году он стал первым на тот момент лауреатом Нобелевской премии, взяв награду за вклад в развитие экономических моделей и поведенческой экономики; книга Канемана «Думай медленно, решай быстро», выпущенная в 2011 году, — бестселлер, регулярно попадающий в самые разные списки книг, которые рекомендуют читать бизнесменам. В интервью для Inc. Даниел Канеман привел свой топ литературы, которая помогает принимать свои решения, влиять на чужие и быть готовым к случайностям. Мы делимся этой подборкой с вами. 

«Одураченные случайностью», Нассим Талеб

О чём: Главная идея книги — в том, что люди часто не знают о существовании случайности и склонны называть их закономерностями. Пример — фигуры слонов в облаках, которые мы видим, но вряд ли думаем, что их форма случайна. Еще пример — ошибка выжившего: мы видим победителей и пытаемся «учиться» у них, но не учитываем огромное число проигравших.

«Чёрный лебедь», Нассим Талеб

О чём: о непредсказуемости. В своей книге Талеб выражает теорию о том, что редкие и неожиданные события приводят к масштабным последствиям, — им он придумал термин «черный лебедь». Автор пишет, что почти все знаковые научные открытия, достижения искусства и культуры — это как раз те самые «черные лебеди», которых невозможно было прудгадать (как появление интернета), но влияние которых все почувствовали тогда — и продолжают чувствовать до сих пор. Эта книга Нассима Талеба попала в список бестселлеров по версии The New York Times.

«Иллюзия выбора», Касс Санстейн

О чём: Как один из авторов «теории подталкивания», Санстейн исследует особенности психологии выбора и то, каким образом можно повысить качество взаимодействия между людьми и государством. 

«Loonshots: как развивать безумные идеи, которые выигрывают войны, лечат болезни и трансформируют индустрии», Сафи Бэколл


О чём: американский физик и предприниматель Сафи Бэколла рассказывает о новом способе мышления и загадках поведения масс людей. В книге в том числе описывается, как и почему компании или любое другое скопление людей уходят от принятия жестких новых идей к их тотальному отрицанию. На примере распространения лесных пожаров и охоты на террористов в интернете Бэколл объясняет, как понимать судьбы империй. Книга Бэколлы пока не переведена на русский язык, ее можно читать только в оригинале на английском. 

«Психология влияния. Убеждай, воздействуй, защищайся», Роберт Чалдини

О чём: Книга Influence Чалдини уже считается классикой: шесть принципов влияния «по Чалдини» кочуют по сайтам с советами для маркетологов и лидеров. Название книги говорит само за себя: она, как учебник, адресована прежде всего тем, кто работает с людьми: политикам, бизнесменам, врачам, педагогам, менеджерам и тем, кто по роду деятельности должен убеждать, воздействовать и оказывать влияние.  

 
 
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Американец израильского происхождения Даниел Канеман — профессор Принстонского университета и один из наиболее заметных психологов современности. В 2002 году он...
 
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