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Мининформ вынес предупреждение ООО «Медиатек»

05.01.2020 14:47 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Мининформ вынес предупреждение ООО «Медиатек»
Фото из открытых источников

Программы транслировались посредством интернет-ресурса tvbox.by.

В соответствии с частью второй пункта 5 статьи 17 Закона Республики Беларусь от 17 июля 2008 г. № 427-З «О средствах массовой информации» распространение продукции иностранного средства массовой информации на территории Республики Беларусь без изменения формы или содержания без наличия разрешения на распространение продукции иностранного средства массовой информации на территории Республики Беларусь без изменения формы или содержания запрещается, сообщили в Министерстве информации. 

Мининформ вынес предупреждение ООО «Медиатек»
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Предупреждение вынесено в связи с осуществлением деятельности по распространению иностранных телепрограмм, разрешение на распространение на территории...
 
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