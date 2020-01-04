Мининформ вынес предупреждение ООО «Медиатек»

Программы транслировались посредством интернет-ресурса tvbox.by.
В соответствии с частью второй пункта 5 статьи 17 Закона Республики Беларусь от 17 июля 2008 г. № 427-З «О средствах массовой информации» распространение продукции иностранного средства массовой информации на территории Республики Беларусь без изменения формы или содержания без наличия разрешения на распространение продукции иностранного средства массовой информации на территории Республики Беларусь без изменения формы или содержания запрещается, сообщили в Министерстве информации.