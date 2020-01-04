|
«Очень весёлые, добрые хоккеисты». Участники Рождественского турнира с подарками навестили ребят из 4 домов семейного типа
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Не только хоккеем живут участники Рождественского турнира. Уже по доброму обычаю команды присоединились к благотворительной акции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Рождественская традиция» в восьмой раз объединяет спортсменов со всего мира и белорусских детей, оставшихся без родительской опеки. В 2020 году гостей встретили полсотни воспитанников четырех домов семейного типа. Детей ждала яркая программа в школе, где они обучаются. И, конечно, подарки.
Ксения Валаханович, помощник председателя Президентского спортивного клуба:
Так, в этом году команда Объединенных Арабских Эмиратов привезла детям целую барабанную установку. Команда Германии привезла электроакустические гитары. А команда Президента порадовала детей гироскутерами и электросамокатами.
Сюрпризы на этом не закончились. Дети пригласили хоккеистов к себе домой. Они общались за чашечкой чая, показывали подготовленные ранее выступления и вновь обменялись подарками.
Алена Лебедева:
Юрг Долленбах, игрок хоккейной команды Швейцарии:
Организаторы акции – Президентский спортивный клуб и Федерация хоккея Беларуси – перечислили детским домам 32 тысячи рублей. Конечно, не обошлось и без приглашения на предстоящие матчи.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Очень весёлые, добрые хоккеисты». Участники Рождественского турнира с подарками навестили ребят из 4 домов семейного типа
Новости Беларуси. Не только хоккеем живут участники Рождественского турнира. Уже по доброму обычаю команды присоединились к благотворительной акции, сообщили в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)