Стал известен точный список участков республиканских дорог, где повысят разрешённую скорость движения

Источник материала: Полесская правда





По информации УГАИ МВД Республики Беларусь, принято решение о повышении скорости движения на 19 участках республиканских автомобильных дорог и МКАД.

— Мероприятия по повышению скоростных режимов в указанных местах будут завершены до 1 марта 2020 года. В настоящее время скоростной режим повышен на участках автомобильных дорог Р-28, Р-58, Р-80. Работа по оптимизации скоростных режимов будет продолжена, – сказали в УГАИ МВД.

Автодорога, населенный пункт Адрес ограничения скорости Протяженность, км Ограничение скорости, км Контроль скорости Предложения М-1 573,580 573,850 0,270 90/70 Установлен СДКС* Повышение

до 90 км/час М-1 607,280 607,500 0,220 80-60-40 Установлен СДКС Повышение

до 80-70-50 км/час,

в месте установки СДКС

до 70 км/час М-3 155,564 156,565 1,0 40 СДКС отсутствует Повышение до 60 км/час М-5 200,380 201,048 0,668 80 Мобильный ДКС Повышение до 100/80 км/час М-5 209,700 211,366 1,666 100/80 СДКС отсутствует Повышение до 120/100 км/час М-5 249,072 249,345 0,273 80 Мобильный ДКС Повышение 100/80 км/час М-5 301,500 302,400 0,9 100/80 СДКС отсутствует Повышение до 120/100км/час Подъезд к г. Гомелю от а/д М-8, н.п. Костюковка 40 СДКС отсутствует Повышение

до 60 км/час М-8 385,068 385,440 0,372 40 Установлен СДКС Повышение

до 60 км/час М-8 157,210 157,850 0,640 40 СДКС отсутствует Повышение

до 60 км/час М-6 239,350 240,062 0,712 80 Установлен СДКС Повышение

до 100/80 км/час М-6 244,320 245,440 1,120 80 Установлен

СДКС Повышение

до 100/80 км/час Р-20,

Шумилино 41,069 44,331 3,262 50 Установлен

СДКС Повышение

до 60 км/час Р-80 0,00 7,6 7,6 100/80 СДКС отсутствует Повышение

до 120/100 км/час Р-58 8,5 19,9 11,4 100/80 Установлен

СДКС Повышение

до 120/100 км/час Р-28 10,415 26,648 16,233 100/80 Установлен

СДКС Повышение

до 120/100 км/час МКАД 1,8 0,00 1,8 90 Установлен

СДКС Повышение

до 100 км/час

в третьей полосе МКАД

(внешнее кольцо) 34,5 27,2 7,3 90 СДКС отсутствует Повышение

до 100 км/час

в третьей полосе МКАД

(внутреннее кольцо) 34,5 27,2 7,3 90 СДКС отсутствует Повышение

до 100 км/час

в третьей полосе

*СДКС – стационарный датчик контроля скорости

Кстати, официальный представитель управления ГАИ МВД Станислав Соловей в эфире телеканала СТВ сообщил, что в настоящее время Госавтоинспекцией согласовано 20 мест, где могут работать передвижные датчики контроля скорости, действие которых было приостановлено некоторое время назад. Представитель Госавтоинспекции также пояснил, что ГАИ постоянно анализирует места, где происходят аварии из-за превышения скорости, и где установка датчиков необходима.

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