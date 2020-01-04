Стал известен точный список участков республиканских дорог, где повысят разрешённую скорость движения

По информации УГАИ МВД Республики Беларусь, принято решение о повышении скорости движения на 19 участках республиканских автомобильных дорог и МКАД.
— Мероприятия по повышению скоростных режимов в указанных местах будут завершены до 1 марта 2020 года. В настоящее время скоростной режим повышен на участках автомобильных дорог Р-28, Р-58, Р-80. Работа по оптимизации скоростных режимов будет продолжена, – сказали в УГАИ МВД.
Автодорога, населенный пункт
Адрес ограничения скорости
Протяженность, км
Ограничение скорости, км
Контроль скорости
Предложения
М-1
573,580
573,850
0,270
90/70
Установлен СДКС*
Повышение
до 90 км/час
М-1
607,280
607,500
0,220
80-60-40
Установлен СДКС
Повышение
до 80-70-50 км/час,
в месте установки СДКС
до 70 км/час
Кстати, официальный представитель управления ГАИ МВД Станислав Соловей в эфире телеканала СТВ сообщил, что в настоящее время Госавтоинспекцией согласовано 20 мест, где могут работать передвижные датчики контроля скорости, действие которых было приостановлено некоторое время назад. Представитель Госавтоинспекции также пояснил, что ГАИ постоянно анализирует места, где происходят аварии из-за превышения скорости, и где установка датчиков необходима.
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