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Стал известен точный список участков республиканских дорог, где повысят разрешённую скорость движения

05.01.2020 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Стал известен точный список участков республиканских дорог, где повысят разрешённую скорость движения

По информации УГАИ МВД Республики Беларусь, принято решение о повышении скорости движения на 19 участках республиканских автомобильных дорог и МКАД.

— Мероприятия по повышению скоростных режимов в указанных местах будут завершены до 1 марта 2020 года. В настоящее время скоростной режим повышен на участках автомобильных дорог Р-28, Р-58, Р-80. Работа по оптимизации скоростных режимов будет продолжена, – сказали в УГАИ МВД.

Автодорога, населенный пункт

Адрес ограничения скорости

Протяженность, км

Ограничение скорости, км

Контроль скорости

Предложения

М-1

573,580

573,850

0,270

90/70

Установлен СДКС*

Повышение
до 90 км/час

М-1

607,280

607,500

0,220

80-60-40

Установлен СДКС

Повышение
до 80-70-50 км/час,
в месте установки СДКС
до 70 км/час

М-3

155,564

156,565

1,0

40

СДКС отсутствует

Повышение до 60 км/час

М-5

200,380

201,048

0,668

80

Мобильный ДКС

Повышение до 100/80 км/час

М-5

209,700

211,366

1,666

100/80

СДКС отсутствует

Повышение до 120/100 км/час

М-5

249,072

249,345

0,273

80

Мобильный ДКС

Повышение 100/80 км/час

М-5

 301,500

302,400

0,9

100/80

СДКС отсутствует

Повышение до 120/100км/час

Подъезд к г. Гомелю от а/д М-8, н.п. Костюковка

40

СДКС отсутствует

Повышение
до 60 км/час

М-8

 385,068

385,440

0,372

40

Установлен СДКС

Повышение
до 60 км/час

М-8

 157,210

157,850

0,640

40

СДКС отсутствует

Повышение
до 60 км/час

М-6

 239,350

240,062

0,712

80

Установлен СДКС

Повышение
до 100/80 км/час

М-6

 244,320

245,440

1,120

80

Установлен
СДКС

Повышение
до 100/80 км/час

Р-20,
Шумилино

 41,069

44,331

3,262

50

Установлен
СДКС

Повышение
до 60 км/час

Р-80

 0,00

7,6

7,6

100/80

СДКС отсутствует

Повышение
до 120/100 км/час

Р-58

 8,5

19,9

11,4

100/80

Установлен
СДКС

Повышение
до 120/100 км/час

Р-28

 10,415

26,648

16,233

100/80

Установлен
СДКС

Повышение
до 120/100 км/час

МКАД

 1,8

0,00

1,8

90

Установлен
СДКС

Повышение
до 100 км/час
в третьей полосе

МКАД
(внешнее кольцо)

 34,5

27,2

7,3

90

СДКС отсутствует

Повышение
до 100 км/час
в третьей полосе

МКАД
(внутреннее кольцо)

 34,5

27,2
7,3
 90

СДКС отсутствует

Повышение
до 100 км/час
в третьей полосе

*СДКС – стационарный датчик контроля скорости

Кстати, официальный представитель управления ГАИ МВД Станислав Соловей в эфире телеканала СТВ сообщил, что в настоящее время Госавтоинспекцией согласовано 20 мест, где могут работать передвижные датчики контроля скорости, действие которых было приостановлено некоторое время назад. Представитель Госавтоинспекции также пояснил, что ГАИ постоянно анализирует места, где происходят аварии из-за превышения скорости, и где установка датчиков необходима.

 

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Стал известен точный список участков республиканских дорог, где повысят разрешённую скорость движения Стал известен точный список участков республиканских дорог, где повысят разрешённую скорость движения Стал известен точный список участков республиканских дорог, где повысят разрешённую скорость движения Стал известен точный список участков республиканских дорог, где повысят разрешённую скорость движения Стал известен точный список участков республиканских дорог, где повысят разрешённую скорость движения Стал известен точный список участков республиканских дорог, где повысят разрешённую скорость движения

 
Теги: Гомель
 
 
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