Источник материала: Ежедневник





О начале поставок объявил глава «Булгартрансгаза». София начала получать газ по трубопроводу «Турецкий поток» еще 1 января.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Греция и Северная Македония начали получать газ по трубопроводу «Турецкий поток» О начале поставок объявил глава «Булгартрансгаза». София начала получать газ по трубопроводу «Турецкий поток» еще 1 января.

Россия успешно осуществляет поставки газа по «Турецкому потоку» в Грецию и Северную Македонию, заявил в эфире радио BNR глава «Булгартрансгаза» Владимир Малинов.«Поставки российского газа не только для нас, но и для Греции и Северной Македонии осуществляются через новую точку [на нашей границе с Турцией]», — сказал он (цитата по Reuters). Речь идет о компрессорной станции «Странджа 2».Малинов отметил, что по состоянию на 1 января мощности Трансбалканского газопровода, на смену которому пришел «Турецкий поток», не задействованы. При этом он подчеркнул, что Болгария готова использовать их при необходимости, пишет