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Греция и Северная Македония начали получать газ по трубопроводу «Турецкий поток»

05.01.2020 16:18 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Греция и Северная Македония начали получать газ по трубопроводу «Турецкий поток»

О начале поставок объявил глава «Булгартрансгаза». София начала получать газ по трубопроводу «Турецкий поток» еще 1 января.

Россия успешно осуществляет поставки газа по «Турецкому потоку» в Грецию и Северную Македонию, заявил в эфире радио BNR глава «Булгартрансгаза» Владимир Малинов.

«Поставки российского газа не только для нас, но и для Греции и Северной Македонии осуществляются через новую точку [на нашей границе с Турцией]», — сказал он (цитата по Reuters). Речь идет о компрессорной станции «Странджа 2».

Малинов отметил, что по состоянию на 1 января мощности Трансбалканского газопровода, на смену которому пришел «Турецкий поток», не задействованы. При этом он подчеркнул, что Болгария готова использовать их при необходимости,  пишет РБК.

 
 
 
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О начале поставок объявил глава «Булгартрансгаза». София начала получать газ по трубопроводу «Турецкий поток» еще 1 января.
 
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