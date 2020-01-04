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В Минске один иностранный студент похитил у другого $74 тысячи

05.01.2020 16:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Деньги планировалось потратить на казино и новый автомобиль.

Обвинение в хищении крупной суммы денег предъявлено 21-летнему иностранному студенту, похитившему более 70 тысяч долларов у своего соотечественника, также приехавшего в Беларусь для получения образования.

Как выяснилось, 31 декабря пострадавший направлялся в банк, чтобы получить денежный перевод — более 74 тысяч долларов. Средства предназначались для приобретения квартиры. Соотечественник студента, проживающий с ним в одном общежитии, вызвался его подвезти и помочь, так как тот не знает русского языка.

На обратном пути он предложил положить наличные деньги в бардачок машины — для сохранности. А когда деньги оказались в бардачке, водитель остановился и попросил помочь перенести некоторые вещи в багажник автомобиля.


Как только потерпевший вышел из машины, его соотечественник уехал в неизвестном направлении. Но вскоре был задержан. К тому времени он уже успел спрятать похищенные деньги в лесополосе в черте Минска.

Оперативникам задержанный пояснил, что планировал потратить доллары на девушек, казино и новый автомобиль, сообщает пресс-служба МВД.

21-летнему иностранцу предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 206 (грабеж, совершенный в особо крупном размере) Уголовного кодекса. Молодой человек взят под стражу. Наложен арест на имущество обвиняемого общей стоимостью более 30 тысяч рублей, сообщает Следственный комитет.
 
Теги: Минск
 
 
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Деньги планировалось потратить на казино и новый автомобиль.
 
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