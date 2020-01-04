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Еще один игрок национальной сборной стал футболистом брестского «Динамо»

05.01.2020 16:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Контракт рассчитан на два года.

Брестское «Динамо» продолжает подписывать новичков, объявив о контракте с Кириллом Печениным, который рассчитан на два года, сообщает tut.by.

22-летний защитник является воспитанником футбольного клуба «Витебск». В начале карьеры в качестве арендованного игрока выступал за «Оршу» и новополоцкий «Нафтан».

Два предыдущих сезона Кирилл являлся основным крайним защитником «Витебска». Только за 2019 год Печенин сыграл в 29 матчах, провел на поле более 2300 минут и набрал 2+4 очка по системе гол+пас.

Также Кирилл дебютировал в составе национальной сборной Беларуси в матче против команды Уэльса.

Ранее в Бресте было объявлено о продолжении сотрудничества с Олегом Веретило и Артемом Быковым. А в последние дни 2019 года контракт с клубом продлили защитник Александр Павловец и голкипер Павел Павлюченко.


Также игроком «Динамо» стал 23-летний воспитанник ФК «Минск» Евгений Шевченко. В состав брестчан влился и албанский полузащитник Элис Бакай, выступавший ранее в «Шахтере».

Под вопросом новое соглашение с лучшим вратарем прошедшего сезона Александром Гутором, который намекнул о своем уходе. По слухам, его прочат в российский клуб «Крылья Советов».

Покинул клуб капитан команды Павел Нехайчик, вернувшийся в БАТЭ.
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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