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Что желали Чехов, Пётр I и Ломоносов на Новый год? Вспоминаем старые поздравительные письма

05.01.2020 16:29 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Хотя Новый год уже позади, сказка ещё продолжается. Люди веселятся, отдыхают, поздравляют друг друга с наступившим Новым годом, прошедшим и грядущим Рождеством. 

С давних пор эти праздники считались семейными, поскольку обычно загруженные работой родственники могли собраться за одним столом, поговорить и обменяться подарками. 

К сожалению, даже в праздничные дни не всем удавалось встретиться, поэтому приходилось отправлять письма с наилучшими пожеланиями. Мы решили выяснить, что писали в рождественские и новогодние дни знаменитые люди своим друзьям и любимым много лет назад. 

Антон Чехов 

Писатель-сатирик оставался верен себе даже в простом общении. Вот фрагмент письма, которое Чехов отправил 27 декабря 1897 года Лидии Мизиновой. 

«Теперь в Москве Новый год, новое счастье. Поздравляю Вас, желаю всего самого лучшего, здоровья, денег, жениха с усами и отличного настроения. При Вашем дурном характере последнее необходимо, как воздух, иначе от Вашей мастерской полетят одни только перья». 

Что желали Чехов, Пётр I и Ломоносов на Новый год? Вспоминаем старые поздравительные письма
Фото: instagram.com/russ_literatura 

Олег Табаков 

В данном случае знаменитый актёр является на автором, а получателем. Табакова поблагодарили за его исполнение роли Вальтера Шелленберга в многосерийном фильме «Семнадцать мгновений весны». 

«На Новый год я получил открытку из ФРГ, на немецком языке. Красивая такая открытка – с Санта-Клаусом, оленями и упряжкой. Мне писала племянница Шелленберга: «Спасибо вам, что вы были так же добры, как был добр дядя Вальтер». Оказывается, она посмотрела наш фильм». 

Что желали Чехов, Пётр I и Ломоносов на Новый год? Вспоминаем старые поздравительные письма

Лев Толстой 

31 декабря 1900 года Лев Николаевич писал Софье Андреевне, но не с целью поздравить. Толстой боялся, что его супруга будет волноваться. 

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«Очень жаль, милая Соня, что вследствии праздников не дошли до тебя вовремя письма и телеграммы. Я особенно старался, зная твое беспокойство, тотчас же извещать тебя о всем, что знал. Но ряд случайностей сделали то, ч[то] ты уехала из Ясной, ничего не получив. <...> То, что мы врозь встречаем нов[ый] год, нисколько не огорчает меня, только бы мы были духом близки. Целую тебя и милую умницу Таню». 

Что желали Чехов, Пётр I и Ломоносов на Новый год? Вспоминаем старые поздравительные письма
Фото: instagram.com/russ_literatura 

Николай Заболоцкий 

Поэт отвечал на письмо своего друга Алексея Крутецкого, который спрашивал мнение Заболоцкого относительно одного из первых стихотворений своего сына. И так получилось, что ответил Николай Алексеевич 2 января 1954 года. 

«Хотя не чувствуется в них ни профессионального опыта, ни опыта длительной работы, которая сама по себе способна сложность привести к простоте, неясность – к ясности, внешний эффект заменить сдержанностью формы, хотя и нет еще всего этого в стихах, но в них есть другое: хороший человеческий росток поэтической мысли, и это главное. <...> Поздравляю Вас, дорогой Алексей Константинович, с Новым годом, желаю здоровья и успехов. Передайте мои новогодние поздравления всей Вашей семье, которой я заочно любуюсь». 

Что желали Чехов, Пётр I и Ломоносов на Новый год? Вспоминаем старые поздравительные письма
Фото: instagram.com/pavel_golyhko 

Александр Суворов 

Знаменитый полководец писал своему другу Осипу де Рибасу, основателю Одессы. Суворов отправил это письмо 22 декабря 1793 года, и оно было на французском языке. 

«Здравствуйте; съ новымъ годомъ; да наградитъ Господь васъ счастіемъ съ вашимъ дорогимъ семействомъ. Вчера въ письмѣ, отправленномъ по почтѣ къ подполковнику Хвостову, я горько жалуюсь вамъ на то, что мнѣ не дали рекрутъ. Долгоруковъ на 10.000 получилъ 6000, Игельштромъ на 6000 – 4000, а я 000. Развѣ я нуль? Во чтобы ни стало, намъ слѣдуетъ поправить дѣло, если это возможно. Каховскій присылаетъ но мнѣ 23 человѣка, весь свой запасъ, а мнѣ нужно болѣе 12.000 человѣкъ пѣхоты». 

Что желали Чехов, Пётр I и Ломоносов на Новый год? Вспоминаем старые поздравительные письма
Фото: instagram.com/strannik_stranstviy 

Пётр I 

23 декабря 1712 года будущая Екатерина I, а пока просто супруга Петра I Екатерина Алексеевна писала, чтобы узнать о здоровье мужа. 

«Господин контра-адмирал, здравствуй на множества лет. Пожалуй, прикажи писать о своем здравии, чего всегда слышать желаем. Пожалуй, батюшка мой, отпиши ко мне, которым ты трактом поедешь оттуда в Санкт-Питербурх. При сем посылаю к тебе кафтан, два камзола, штаны, партупе[й]. Дай, Боже, тебе во здравие носить, а чаю, что вашей милости стать цвет не противен. При сем поздравляю вашей милости с праздником Христова Рождества. Остаюсь жена твоя Екатерина». 

Что желали Чехов, Пётр I и Ломоносов на Новый год? Вспоминаем старые поздравительные письма
Фото: instagram.com/nadyrshint 

Михаил Ломоносов 

3 января 1754 года Михаил Васильевич писал государственному деятелю Ивану Шувалову, который поддерживал его во многих начинаниях. Учёный с печалью сообщал, что не смог выполнить поручение. 

«По приказу вашего превосходительства старался я достать «Примечания на Ведомости», но получить их не мог. <...> Исполни, господь бог, намерения и желания любителей наук, чего я всегда, а особливо в начатии нового года прошу. Поздравляя с тем ваше превосходительство от истинного усердия и желая благополучного течения и радостного окончания, с глубоким высокопочитанием завсегда пребываю вашего превосходительства всепокорнейший слуга Михайло Ломоносов». 

Что желали Чехов, Пётр I и Ломоносов на Новый год? Вспоминаем старые поздравительные письма
Фото: instagram.com/seasons.art 

А теперь, пожалуй, пора возвращаться в наше время. Недавно мы показывали, как современные знаменитости украсили свои ёлки.

Посмотреть на новогодние фотографии можно здесь

Люди в материале: Антон Чехов, Олег Табаков, Лев Толстой, Николай Заболоцкий, Александр Суворов, Петр I, Михаил Ломоносов
 
 
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Хотя Новый год уже позади, сказка ещё продолжается. Люди веселятся, отдыхают, поздравляют друг друга с наступившим Новым годом, прошедшим и грядущим Рождеством.  С...
 
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