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Минздрав определил, какое количество наркосредств могут изготавливать и хранить юрлица

05.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Минздрав определил, какое количество наркосредств могут изготавливать и хранить юрлица

Министерство здравоохранения определило максимальное количество наркотических средств и психотропных веществ, которое может изготавливаться, производиться, перерабатываться, храниться юридическими лицами в 2020 году. Такое решение содержится в постановлении ведомства №126 от 26 декабря 2019 года, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Согласно документу, максимальное количество героина, которое юрлица могут изготавливать и хранить, составит 1 г, кокаина — 100 г, морфина — 12 кг, амфетамина — 2 г, фентанила — 1,2 кг. Всего в перечень попали 44 наименования наркотических средств и 56 — психотропных веществ.

Постановление не касается юридических лиц, указанных в ч.5 ст.12 закона от 13 июля 2012 года «О наркотических средствах, психотропных веществах, их прекурсорах и аналогах». К ним, в частности, относятся организации, входящие в систему органов внутренних дел, таможенных органов, органов пограничной службы, органов госбезопасности, Следственного комитета, Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, органы прокуратуры.

Постановление вступило в силу после официального опубликования.

https://www.belta.by/

 
 
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Министерство здравоохранения определило максимальное количество наркотических средств и психотропных веществ, которое может изготавливаться, производиться,...
 
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