Совмин установил размер компенсации юрлицам и ИП расходов по сбору отходов товаров в 2020 году

Источник материала: Вороновская газета





Совет Министров установил на 2020 год размеры компенсации юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям расходов по сбору отходов товаров и упаковки. Соответствующее решение закреплено постановлением правительства №960 от 31 декабря 2019 года, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Документом установлен размер компенсации юрлицам и ИП расходов по сбору отходов товаров и упаковки при условии их передачи для обезвреживания, использования или хранения на территории Беларуси. Причем это не касается отходов производственной деятельности — как собственных, так и переданных от других юрлиц или ИП.

Размер компенсации предусмотрен за 1 т отходов. Например, для бумаги и картона он составляет Br90, для стеклобоя — Br140. Компенсация сбора отходов пластмасс, шин, покрышек, резиновых камер установлена на уровне Br150, отработанных элементов питания — Br5,5 тыс., отработанных масел — Br100. Для отходов крупногабаритного электрического и электронного оборудования сумма компенсации составит Br750 за 1 т, среднегабаритного — Br1020, мелкогабаритного — Br1125. Размер компенсации отработанных компактных энергосберегающих люминесцентных ламп — Br1,1 за штуку, люминесцентных трубок, отработанных ртутных термометров — 83 копейки.

За сбор юрлицами и ИП многооборотной стеклянной упаковки при условии ее повторного использования на территории Беларуси установлена компенсация в размере 1 копейки за штуку. Но это не касается случаев передачи такой тары от других юрлиц и ИП, у которых она образовалась в результате производственной деятельности.

Кроме того, в постановлении прописан размер компенсации юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям расходов по сбору в Беларуси отходов бумажной и картонной упаковок, полученных из отходов производства и переданных для использования на территории страны по договорам поставки товаров для республиканских государственных нужд. Он составляет Br90 за 1 т.

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