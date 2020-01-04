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Установлена личность женщины, останки которой были найдены в Свислочи
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Днём 5 января установлена личность женщины, останки которой были найдены в Свислочи 2 января.
Как
Ранее стало известно, что в Минске в реке была найдена сумка.
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Новости Беларуси. Днём 5 января установлена личность женщины, останки которой были найдены в Свислочи 2 января. Как сообщает МВД Беларуси, обнаружено тело...
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