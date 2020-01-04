Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Днём 5 января установлена личность женщины, останки которой были найдены в Свислочи 2 января.

Как сообщает МВД Беларуси, обнаружено тело погибшей. В настоящее время продолжается расследование с целью раскрытия данного преступления.

Ранее стало известно, что в Минске в реке была найдена сумка.