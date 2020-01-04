Источник материала: Ежедневник



Парламент Ирака 5 января 2020 года (Фото: Reuters)

Парламент Ирака проголосовал за резолюцию, которая предусматривает отмену соглашения с международной коалицией во главе с США и соответственно вывод всех иностранных войск из страны.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Парламент Ирака проголосовал за вывод иностранных войск из страны Парламент Ирака проголосовал за резолюцию, которая предусматривает отмену соглашения с международной коалицией во главе с США и соответственно вывод всех...

Об этом сообщает Al Arabiya.Резолюция призывает правительство Ирака прекратить любое иностранное военное присутствие в стране, поясняет Reuters. За принятие резолюции выступал премьер-министр Ирака Адель Абдул-Махди. Перед голосованием он передал парламенту график вывода войск и попросил «безоговорочно» пересмотреть действующие соглашения.В день убийства в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани Абдул-Махди заявил, что действия Вашингтона нарушают условия пребывания американских военных в Ираке. Реагируя на его слова, помощник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен сообщил, что Белый дом будет «очень разочарован», если Багдад примет какое-либо негативное решение о возможности США «помогать народу Ирака».Сулеймани, командир элитного подразделения «Аль-Кудс», был убит в Багдаде результате американского авиаудара, совершенного по приказу Дональда Трампа. Это произошло после нескольких дней беспорядков у американского посольства в столице Ирака, организаторами которых Белый дом назвал проиранские силы. После удара Иран пригрозил США военным ответом. Трамп предостерег, что в случае какой-либо атаки со стороны Тегерана нанесет удар по 52 объектам Ирана с применением «новейшего оружия», пишет