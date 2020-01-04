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NASA показало космическую Рождественскую елку

05.01.2020 18:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) показало снимок скопления, которое называется Рождественская елка.

Как отмечает NASA, расположение звезд на изображении говорит о том, что они являются новообразованными звездами.Через 100 тысяч лет они покинут места своего рождения и область потеряет свой вид, который напоминает снежинку.



Телескопу "Спитцеру", который сделал снимок, также удалось рассмотреть часть туманности Конус. Ее часть виднеется в левом нижнем углу изображения, пишет ukrinform
 
 
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Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) показало снимок скопления, которое называется Рождественская елка.
 
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