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NASA показало космическую Рождественскую елку
Источник материала: Партизан
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) показало снимок скопления, которое называется Рождественская елка.
Как
Телескопу "Спитцеру", который сделал снимок, также удалось рассмотреть часть туманности Конус. Ее часть виднеется в левом нижнем углу изображения, пишет
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Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) показало снимок скопления, которое называется Рождественская елка.
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