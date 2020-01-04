Милиция установила личность женщины, останки которой были найдены в Свислочи

Тело погибшей 37-летней женщины было обнаружено сотрудниками органов внутренних дел в квартире одного из домов, расположенных на ул. Романовская Слобода.





"МВД благодарит СМИ и неравнодушных граждан, которые откликнулись на просьбу, ранее опубликованную в нашем телеграм-канале, за оказанную помощь", - отметила Чемоданова.





Продолжаются оперативно-розыскные и следственные мероприятия, направленные на раскрытие преступления.





Как сообщалось, в Свислочи 2 января 2020 г. столичными коммунальщиками была обнаружена спортивная сумка с останками конечностей человека.