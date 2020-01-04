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В её коллекции – 11 видов. Рассказываем о белорусской школьнице, которая увлекается тараканами

05.01.2020 20:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Увлечение экзотическими существами у школьницы началось одновременно с изучением биологии в школе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Сначала в доме появились улитки. Дальше – больше: тараканы, ящерицы, пауки.

В её коллекции – 11 видов. Рассказываем о белорусской школьнице, которая увлекается тараканами

Я не могу выделить одно качество, за которое я люблю их всех. Но за эти три года я поняла, что это надо не любить – этим нужно жить.

В её коллекции – 11 видов. Рассказываем о белорусской школьнице, которая увлекается тараканами

Ирина Недобоева:
В коллекции Софьи – 11 видов тараканов: мадагаскарские, «автомобильчики», гигантские лесные… Живут они, в среднем, три года. И несмотря на наличие крыльев, летать тараканы не умеют.

В её коллекции – 11 видов. Рассказываем о белорусской школьнице, которая увлекается тараканами

К домашней экзотике за это время привыкли все. Хотя, признается мама, по первости было жутко по ночам, когда большие тараканы сбегали из террариума.

В её коллекции – 11 видов. Рассказываем о белорусской школьнице, которая увлекается тараканами

Марина Бальникова:
Лучше пусть она будет увлекаться рептилиями, она очень много читает, чем сутками будет сидеть в интернете и смотреть всякую глупость.

Ирина Недобоева:
Кто следующий у вас появится?

Марина Бальникова:
Я думаю, змейка. Я уже почти к этому готова. Она меня почти к этому подготовила.

В её коллекции – 11 видов. Рассказываем о белорусской школьнице, которая увлекается тараканами

В её коллекции – 11 видов. Рассказываем о белорусской школьнице, которая увлекается тараканами

В её коллекции – 11 видов. Рассказываем о белорусской школьнице, которая увлекается тараканами

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Люди в материале: Ирина Недобоева, Марина Бальникова
 
 
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Новости Беларуси. Увлечение экзотическими существами у школьницы началось одновременно с изучением биологии в школе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ....
 
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