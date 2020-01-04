В её коллекции – 11 видов. Рассказываем о белорусской школьнице, которая увлекается тараканами

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Увлечение экзотическими существами у школьницы началось одновременно с изучением биологии в школе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Сначала в доме появились улитки. Дальше – больше: тараканы, ящерицы, пауки.





Я не могу выделить одно качество, за которое я люблю их всех. Но за эти три года я поняла, что это надо не любить – этим нужно жить.





Ирина Недобоева:

В коллекции Софьи – 11 видов тараканов: мадагаскарские, «автомобильчики», гигантские лесные… Живут они, в среднем, три года. И несмотря на наличие крыльев, летать тараканы не умеют.





К домашней экзотике за это время привыкли все. Хотя, признается мама, по первости было жутко по ночам, когда большие тараканы сбегали из террариума.





Марина Бальникова:

Лучше пусть она будет увлекаться рептилиями, она очень много читает, чем сутками будет сидеть в интернете и смотреть всякую глупость.

Ирина Недобоева:

Кто следующий у вас появится?

Марина Бальникова:

Я думаю, змейка. Я уже почти к этому готова. Она меня почти к этому подготовила.













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