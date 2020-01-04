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В её коллекции – 11 видов. Рассказываем о белорусской школьнице, которая увлекается тараканами
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Увлечение экзотическими существами у школьницы началось одновременно с изучением биологии в школе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Сначала в доме появились улитки. Дальше – больше: тараканы, ящерицы, пауки.
Я не могу выделить одно качество, за которое я люблю их всех. Но за эти три года я поняла, что это надо не любить – этим нужно жить.
Ирина Недобоева:
К домашней экзотике за это время привыкли все. Хотя, признается мама, по первости было жутко по ночам, когда большие тараканы сбегали из террариума.
Марина Бальникова:
Ирина Недобоева:
Марина Бальникова:
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Новости Беларуси. Увлечение экзотическими существами у школьницы началось одновременно с изучением биологии в школе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ....
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