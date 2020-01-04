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Удав по кличке Братан, скорпионы и тараканы. Бобруйчанин показал свою коллекцию экзотических животных
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В коллекции бобруйчанина Артема Коктыша есть еще многоножки и скорпионы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Обед по расписанию, уборка кормушек, признается, отнимают приличный кусок времени. Но эстетическая отдача перекрывает все хлопоты.
Но все же главная гордость Артема – императорский удав. Змею парнишка называет Братан и даже позволяет примоститься у себя на шее.
Артем Коктыш:
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Удав по кличке Братан, скорпионы и тараканы. Бобруйчанин показал свою коллекцию экзотических животных
Новости Беларуси. В коллекции бобруйчанина Артема Коктыша есть еще многоножки и скорпионы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Обед по расписанию, уборка...
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