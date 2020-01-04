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Удав по кличке Братан, скорпионы и тараканы. Бобруйчанин показал свою коллекцию экзотических животных

05.01.2020 20:12 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В коллекции бобруйчанина Артема Коктыша есть еще многоножки и скорпионы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Обед по расписанию, уборка кормушек, признается, отнимают приличный кусок времени. Но эстетическая отдача перекрывает все хлопоты.

Удав по кличке Братан, скорпионы и тараканы. Бобруйчанин показал свою коллекцию экзотических животных

Удав по кличке Братан, скорпионы и тараканы. Бобруйчанин показал свою коллекцию экзотических животных

Удав по кличке Братан, скорпионы и тараканы. Бобруйчанин показал свою коллекцию экзотических животных

Удав по кличке Братан, скорпионы и тараканы. Бобруйчанин показал свою коллекцию экзотических животных

Но все же главная гордость Артема – императорский удав. Змею парнишка называет Братан и даже позволяет примоститься у себя на шее.

Удав по кличке Братан, скорпионы и тараканы. Бобруйчанин показал свою коллекцию экзотических животных

Артем Коктыш:
А вот именно его пожмякать, потискать. С того времени, как у меня появились все эти животные, мои домочадцы – мама, папа, брат – их приняли. Но такой любви к ним не питают.

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Люди в материале: Ирина Недобоева, Артем Коктыш
 
 
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Новости Беларуси. В коллекции бобруйчанина Артема Коктыша есть еще многоножки и скорпионы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Обед по расписанию, уборка...
 
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