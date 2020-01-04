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Беспроцентная рассрочка на квартиры до 10 лет! Акция Dana Holdings действует до конца января

05.01.2020 20:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Благодаря невероятно выгодному предложению от застройщика Dana Holdings – беспроцентной рассрочке на срок до 10 лет – свой квартирный вопрос в 2019 году решили тысячи семей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Начался новый год, но желающих воспользоваться уникальным предложением меньше не стало.

И по многочисленным просьбам покупателей компания объявляет праздничное предложение: только до конца января приобрести квартиры в жилых комплексах «Минск Мир», «Маяк Минска» и «Парк Челюскинцев» в рассрочку можно на прежних условиях и по прежним ценам!

Беспроцентная рассрочка на квартиры до 10 лет! Акция Dana Holdings действует до конца января

«Маяк Минска», «Минск Мир» и «Парк Челюскинцев». Районы белорусской столицы теперь идентифицируют не по станциям метро, а по жилым комплексам Dana Holdings. Нынешняя акция по продаже квартир небывалая. По ценам 2019 года и только один месяц. Рассрочка продолжается.

Беспроцентная рассрочка на квартиры до 10 лет! Акция Dana Holdings действует до конца января

Максимальный срок рассрочки на акционных условиях для квартир в жилом комплексе «Парк Челюскинцев» – 4 года, «Маяк Минска» – 5 лет, «Минск Мир» – 10 лет. Беспроцентную рассрочку уже оценили тысячи семей.

Беспроцентная рассрочка на квартиры до 10 лет! Акция Dana Holdings действует до конца января

Анфиса Терских, покупательница:
Мы выбрали несколько вариантов, несколько квартир. Но в конце концов остановились на «Пекине».

Беспроцентная рассрочка на квартиры до 10 лет! Акция Dana Holdings действует до конца января

Стоит поторопиться. Сейчас действуют и дополнительные новогодние предложения на недвижимость в «Минск Мире» и «Парке Челюскинцев».

Беспроцентная рассрочка на квартиры до 10 лет! Акция Dana Holdings действует до конца января

Всё просто: нужен только паспорт и первоначальный взнос. Это 30 % от стоимости. Остальное – равными долями в течение выбранного срока. Оплатить первоначальный взнос можно c помощью специального кредита. Банк-партнёр предлагает до 40 тысяч рублей. А сделку можно оформить в офисе продаж.

Беспроцентная рассрочка на квартиры до 10 лет! Акция Dana Holdings действует до конца января

Тем, кто воспользуется банковской поддержкой или заплатит всё и сразу, а ещё многодетным и известным спортсменам, предоставят существенные скидки. Кроме рассрочки есть и кредиты. Что касается процентов, то наиболее выгодны две программы. По одной – в первый год ставка менее 5 %, по второй – менее 7 % в первые два. Кредитное финансирование покрывает до 90 % стоимости жилья и может быть предоставлено на срок до 20 лет.

Беспроцентная рассрочка на квартиры до 10 лет! Акция Dana Holdings действует до конца января

О том, что предлагают. В комплексе «Минск Мир» самая длительная рассрочка: на срок до 10 лет. Строится по принципу «город в городе». В продаже здесь более двух десятков домов. У каждого своя индивидуальность и название, но есть и общие черты.

Беспроцентная рассрочка на квартиры до 10 лет! Акция Dana Holdings действует до конца января

Все квартиры – свободной планировки. От небольших студий до огромных пентхаусов на самых высоких этажах или квартир с собственным входом прямо с улицы.

Беспроцентная рассрочка на квартиры до 10 лет! Акция Dana Holdings действует до конца января

Панорамные окна, застеклённые лоджии, балконы и открытые террасы. А ещё бесшумные лифты OTIS, а в некоторых домах – панорамные лифты. Везде просторные лобби со стойкой консьержа, санитарной комнатой с пеленальным столом и поддоном для мытья лап домашних животных. Ещё есть места для хранения колясок и велосипедов.

Беспроцентная рассрочка на квартиры до 10 лет! Акция Dana Holdings действует до конца января

Рядом с ним будут находиться две новые станции метро и остановки наземного транспорта. Многочисленные открытые парковки по периметру и многоуровневый крытый паркинг. Кстати, цена недвижимости на рынке увеличивается на 40 %, если рядом есть такой паркинг. А на сдачу в аренду на 20 % – это мировой опыт.

Беспроцентная рассрочка на квартиры до 10 лет! Акция Dana Holdings действует до конца января

В каждом квартале будут построены школа или детский сад, а во дворе каждого дома разместятся безопасные детские и спортивные площадки. Также на территории комплекса расположатся детская и взрослая поликлиники, медицинский центр.

Беспроцентная рассрочка на квартиры до 10 лет! Акция Dana Holdings действует до конца января

Сердцем деловой жизни комплекса станет Международный финансовый центр Minsk World. Также здесь будет построен крупный торгово-развлекательный центр – «Мара Молл». И разбит огромный современный парк, через который пройдут удобные велодорожки, связывающие все кварталы комплекса «Минск Мир».

Беспроцентная рассрочка на квартиры до 10 лет! Акция Dana Holdings действует до конца января

Стандарты проектирования и строительства относятся и к престижному комплексу «Парк Челюскинцев». Жилой дом № 2 комплекса расположен возле одноимённого парка и Ботанического сада – а это 170 гектаров леса, зелени и оранжерей. И в самом центре города у двух станций метро с видом на главный проспект страны.

Беспроцентная рассрочка на квартиры до 10 лет! Акция Dana Holdings действует до конца января

Рядом школы, поликлиники, водно-спортивный комплекс и аквапарк. В этом районе города жилая застройка больше вестись не будет. Престиж жилого комплекса «Парк Челюскинцев» подтверждают и такие детали, как закрытая территория и современная система видеонаблюдения. Родители с маленькими детьми оценят встроенный детский сад с собственной территорией, гармонично вписанный в архитектурное решение одного из домов жилого комплекса.

Беспроцентная рассрочка на квартиры до 10 лет! Акция Dana Holdings действует до конца января

Детский сад в самом здании – это уникальная концепция, как и парковочные места в подземном гараже. Везде в «Мире» – в «Нью Йорке», в «Лондоне», в «Дубае» – только в домах класса люкс может находиться всё в одном доме.

Беспроцентная рассрочка на квартиры до 10 лет! Акция Dana Holdings действует до конца января

Не нуждается в представлении и «Маяк Минска». Рядом с Национальной библиотекой, метро и уникальной водной системой. Он построен вместе со школой, детским садом, пешеходным бульваром и единственным в стране мультимедийным фонтаном.

Беспроцентная рассрочка на квартиры до 10 лет! Акция Dana Holdings действует до конца января

А ещё крупнейшем в стране торговым центром. Паркинги по периметру, а также большой паркинг у Национальной библиотеки. Отдельного многоэтажного паркинга нет. Это желание жителей на этапе проектирования. Здесь рассрочку предлагают на срок до 5 лет.

Беспроцентная рассрочка на квартиры до 10 лет! Акция Dana Holdings действует до конца января

Приобретая новостройку в жилых комплексах, инвестируешь в будущее. Ожидается, что в ближайшее время уже на вторичном рынке цена на квадрат может вырасти до 5 тысяч евро. В общем, есть из чего выбрать, и варианты, как оплатить. И позволить себе квартиру мечты.

*На правах рекламы

Люди в материале: Анфиса Терских
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Благодаря невероятно выгодному предложению от застройщика Dana Holdings – беспроцентной рассрочке на срок до 10 лет – свой квартирный вопрос в 2019 году...
 
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