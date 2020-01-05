Источник материала: Вороновская газета





Сегодня Солнце максимально приблизилось к Земле.

Это произошло в 10.48, и расстояние между нашей планетой и единственной звездой Солнечной системы в тот момент было 147 миллионов километров. Невооруженным взглядом заметить приближение вряд ли удастся. А вот в телескоп можно было увидеть, что солнечный диск стал больше.

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