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Солнце максимально приблизилось к Земле
05.01.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Сегодня
Это произошло в 10.48, и расстояние между нашей планетой и единственной звездой Солнечной системы в тот момент было 147 миллионов километров. Невооруженным взглядом заметить приближение вряд ли удастся. А вот в телескоп можно было увидеть, что солнечный диск стал больше.
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Сегодня Солнце максимально приблизилось к Земле. Это произошло в 10.48, и расстояние между нашей планетой и единственной звездой Солнечной системы в тот момент...
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