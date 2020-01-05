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Солнце максимально приблизилось к Земле

05.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Солнце максимально приблизилось к Земле

Сегодня Солнце максимально приблизилось к Земле.    

Это произошло в 10.48, и расстояние между нашей планетой и единственной звездой Солнечной системы в тот момент было 147 миллионов километров. Невооруженным взглядом заметить приближение вряд ли удастся. А вот в телескоп можно было увидеть, что солнечный диск стал больше.  

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Сегодня Солнце максимально приблизилось к Земле.     Это произошло в 10.48, и расстояние между нашей планетой и единственной звездой Солнечной системы в тот момент...
 
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