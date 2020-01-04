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«В этой стране есть хоккей». Впечатления гостей и участников от Рождественского турнира
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Каждое международное событие, будь то политическое, экономические, культурное или спортивное, которое доверено Беларуси, мы проводим на высшем уровне, что и подтверждают многочисленные участники и гости нашей страны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Недаром Рождественский турнир называют любительским чемпионатом мира. Многонациональные сборные Балкан, Балтии и Международной федерации хоккея, Китая. А в этом году дебютировала и команда США со звездой НХЛ в составе – Джимом Слейтером. Так что в хоккей в Минске играют представители трёх континентов.
Рон де Григорио, член совета директоров Федерации хоккея (США):
Обменивались опытом спортивные функционеры уже во второй раз в рамках турнира во время международного форума. Узнать секреты мастерства и нюансы программ подготовки федераций Швеции, США и Финляндии – бесценный опыт.
Договорились и о стажировках для тренеров. Но самое главное – когда столько представителей международных федераций собираются в Минске на Рождественском турнире, их впечатления потом судьбоносно влияют на прописку крупнейших спортивных форумов.
Сергей Гончаров, заместитель председателя Федерации хоккея Беларуси:
Миндовгас Керас, участник XVI Рождественского турнира (Литва):
Деревянным медалям радоваться не принято. Но только не в этом случае. Сегодня хоккеисты по рождественской традиции нашли время для добрых дел. Навестили ребят-воспитанников детских домов семейного типа во Фрунзенском районе Минска.
Акции уже 8 лет. Участники турнира такой большой многонациональной семьёй стараются подарить праздник своим маленьким поклонникам, которым в эти праздничные дни не хватает тепла.
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Новости Беларуси. Каждое международное событие, будь то политическое, экономические, культурное или спортивное, которое доверено Беларуси, мы проводим на высшем...
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