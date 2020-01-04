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В Беларуси до сих пор не наступила климатическая зима

05.01.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси еще не наступила климатическая зима. О средних показателях температуры в декабре и превышении климатической нормы сообщает издание БЕЛТА.

Температура воздуха в среднем по республике за декабрь 2019 года составила 1,9 градуса тепла. Этот показатель превышает климатическую норму на 5,2 градуса. В ранжированном ряду от самого теплого месяца к самому холодному, декабрь занял второе место, уступив декабрю 2006 года.

Особенно теплой выдалась третья декада месяца – в этот период средняя температура воздуха превысила климатическую норму на 6,5 градуса по Цельсию. Белгидромет отметил такой показатель впервые за последние 40 лет. Наибольшие значения тепла были отмечены в Могилевской области, а наименьшие – в Брестской.

«В связи с аномально теплой погодой в декабре, устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через отметку ноль градусов в сторону понижения пока не осуществился, то есть климатическая зима не наступила», – сообщили в Белгидромете.

За месяц в стране выпало 48,1 мм осадков, это 107% климатической нормы. Больше всего осадков было отмечено в Витебской области (70 мм, 143% нормы), а меньше всего – в Брестской области (39,1 мм, 89%). Осадки представляли собой дождь, снег и мокрый снег.

В декабре на реках отмечался рост уровня воды. В первые две недели месяца на водных объектах наблюдалось разрушение льда, а во второй половине он полностью растаял. Небольшие образования в виде снежуры и заберегов появились на отдельных участках рек лишь в последние дни года.

Ранее сообщалось, что декабрь 2019 года в Москве в настоящий момент считается самым теплым месяцем за всю историю метеонаблюдений.



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Средняя температура воздуха в декабре 2019 года составила 1,9 градуса тепла. Этот показатель превышает климатическую норму на 5,2 градуса.
 
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