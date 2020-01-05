Вся правда о сале: почему оно отлично подходит для застолий и как спасает от вирусов в сезон простуд

Источник материала: Полымя





Суть вопроса

Сало обычно едят сырым и засоленным, однако, его используют и при приготовлении жареных, пареных и вареных блюд.

Сейчас многие любители низкокалорийной и здоровой пищи объявили сало едва ли не ядом для организма, однако этого делать не стоит, потому что сало – это продукт необходимый. Его стоит употреблять в нужных количествах и тогда никакого вреда оно не приносит. Сало – это продукт весьма жирный потому и есть его необходимо понемногу.

Кстати, если вы собрались устраивать праздник со спиртным, вам следует знать о том, что к крепким напиткам пока не придумано лучшей закуски, чем сало. Его жир способен обволакивать желудок изнутри и таким образом алкоголь будет проникать в кровь медленнее, и пьянеть вы будете дольше.

Чем полезно сало

Главное при употреблении сала – не переедать, потому что в нем содержатся Омега-6 жирные кислоты, которые способны отложиться на ваших проблемных местах лишними килограммами и на стенках сосудов – атеросклеротическими бляшками. Однако не спешите убирать сало подальше и вовсе не есть его. Сало в зимнее время года способно создать дополнительную защиту от вирусов для вашего организма.

Еще несколько жирных кислот способны строить ткани организма, а также являются участниками очень важного холестеринового обмена. Вам стоит знать, что сало не содержит радиации даже в малых дозах и не бывает канцерогенным продуктом. Именно поэтому сало с точки зрения правильного питания является едва ли не самым здоровым продуктом.

Для организма человека очень важен особый элемент селен, который содержится в минимальном количестве продуктов. Сало относится именно к числу этих продуктов. Кстати, в сало при солении добавляют еще и чеснок, который вообще незаменим в холодное время года и может стать отличной антигриппозной профилактикой.

Есть один секрет, который необходимо знать всем любителям сала. Если вы будете есть сало вместе с салатами из овощей, то эти продукты будут уравновешивать друг друга и вред от сала компенсируется пользой от овощей.

Сало прекрасно может служить перекусом во время работы или любых важных занятий. Недаром именно сало берут с собой в походы и на полевые работы. Оно дает огромное количество энергии, которую сложно получить от других продуктов.

Сало полезно при легочных заболеваниях, оно выводит из организма тяжелые металлы, очищает кровеносные сосуды, обладает противоопухолевыми свойствами, в нем не живут гельминты-паразиты. Свиное сало, особенно в сочетании с чесноком, повышает иммунитет и жизненный тонус, особенно в осенне-зимний период. А так же свиное сало является прекрасным желчегонным средством.

Диетологи рекомендуют есть сало с салатом из сырых овощей, заправленных нерафинированным подсолнечным маслом и натуральным уксусом (яблочным или виноградным), который является сильным антиоксидантом.

Кусочек сала – прекрасный «снэк» в рабочее время. Оно хорошо усваивается, не перегружает печень и дает аж 9 ккал энергии на 1 г продукта. Это гораздо полезнее, чем даже самая дорогая колбаса, булочка или пирожки.

Опасные свойства сала

В первую очередь, этот продукт несет пользу организму только в том случае, если употреблять его в малых количествах. Для взрослого человека хватит 10-30 гр. сала в день. Все, что свыше, может откладываться как подкожная жировая ткань.

Кроме того, сало не советуют подвергать сильной термической обработке. Вследствие выжаривания шкварок появляются вредные канцерогены. Впрочем, это происходит почти с любым жиром, даже растительным. Именно поэтому жареные блюда и считаются самыми вредными.

Так как сало употребляется свежим, то этот продукт следует выбирать без мясных прожилок, потому что они могут быть источником разных гельминтов. Также рекомендуем выбор сала начинать с рассматривания ветеринарных сертификатов.

Есть еще и ряд заболеваний, при которых противопоказано сало. К ним относят заболевания печени, желчевыводящих протоков, желчного пузыря и нарушение холестеринового обмена. Поэтому стоит посоветоваться с доктором и узнать, можно ли вам питаться этим продуктом.

Источник: grodnonews.by