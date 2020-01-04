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«Речь идёт об обычном торге». Прокачка российской нефти на белорусские НПЗ возобновилась: надолго ли?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В новый год мы вошли без заключенного с российскими партнерами договора о поставке нефти. Переговоры начались задолго до 1 января и продолжались все дни после, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Накануне появилась информация о том, что «Белнефтехим» заключил первый контракт с российской нефтяной компанией без премии к цене. И прокачка российской нефти на белорусские НПЗ возобновилась.
2019 год для «Белнефтехима» закончился так же, как и продолжался – переговорами с основным партнером – Россией. Не договорились. В общем, выдался тяжелый понедельник. Дело и телефон в свои руки взял Президент. 31 декабря Александр Лукашенко и Владимир Путин дважды провели телефонные переговоры.
Затем к ним подключились руководитель российского правительства и министр энергетики. Моменты важные: объёмы, сроки поставок и цены на углеводороды. Поручения даны правительствам и субъектам хозяйствования. Коль они не договорятся в середине января, главы государств вновь сядут за стол переговоров.
Георгий Гриц, и.о. ректора института «Кадры индустрии»:
В последний день года глава государства собрал управленцев всего нефтехимического комплекса страны. Формулы менеджмента после совещания у Президента в «Белнефтехиме» вспомнили – и началась ещё более активная работа.
Евгений Пустовой, корреспондент:
По нефти акценты у каждой стороны свои. Свой рынок не пострадает – это аксиома для «Белнефтехима». Но и контракты на внешних рынках белорусы исполнят.
Своя нефть есть и в Беларуси. Плюс госрезерв и запасы технологического сырья. Да к тому же, сети автозаправочных станций топливо покупают на бирже. А уже потом весь бензин, будь то белорусский, будь то российский, проходит многоуровневый контроль. И только потом – в бензобаки наших авто.
Проблема только в одном: нельзя останавливать процесс на наших НПЗ. Кстати, недавно модернизированных. Поэтому в Новополоцке и Мозыре снизили загрузку до технологического минимума, чтобы растянуть запасы. Хотя и на российских месторождениях просто так установки из розетки не выключишь. Обратный запуск стоит две третьих от строительства новой буровой.
Михаил Ковалёв, аналитик, профессор БГУ:
Провисает контракт с Беларусью – у соседей покупаем 7 % чёрного золота, значит, растёт профицит. А чем больше тяжелой российской нефти Urals, тем дешевле она по отношению к более качественному Brent. Уже сейчас на тонне российские компании теряют по 25 долларов. Торг с Беларусью стоит 20 миллионов долларов в день. Как говорится, стоит ли шкурка выделк? А такие потери премиальных, за которые и весь сыр-бор.
Мы сейчас платим 83 % от мировой цены на нефть. Налоговый манёвр сказался. А не бедные российские нефтяники ещё хотят и премию – по 10 долларов с тонны. Хотя на встречах в верхах договаривались об обратном. Но политика наживы пытается взять верх. Поэтому игру на свой карман не стоит спутывать с интеграционными картами. В таком случае – говорит бизнес – ничего личного. Но бизнес бизнесом, а личные контакты помогли. Но субботним вечером нефть пошла. Пошла без премиальных бонусов.
Этого времени должно хватить на согласование более долгосрочных контрактов и поиск альтернативных поставщиков. Пока зампред давал интервью журналистам, резервуары ОАО «Нафтан» заполнялись сырьём. К моменту эфира сюда подано 6 тысяч тонн нефти. Затем в очереди на прокачку – Мозырский НПЗ.
Уехать от проблемы можно на электросамокате. Так белорусы шутят. Другой реакции эти хозяйственные разногласия у большинства белорусов и не вызывают. Не в первой же…
Считать нужно, но дивиденды от межгосударственных отношений зачастую значимее коммерческих доходов. Тем более, нефть из политического сырья превращается лишь в экономическую дубинку. В XXI IT-веке ею не слишком утвердишь свои позиции. А Минск и Москва связаны дружбой. И не только нефтепроводом.
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«Речь идёт об обычном торге». Прокачка российской нефти на белорусские НПЗ возобновилась: надолго ли?
Новости Беларуси. В новый год мы вошли без заключенного с российскими партнерами договора о поставке нефти. Переговоры начались задолго до 1 января и продолжались...
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