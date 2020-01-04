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«Речь идёт об обычном торге». Прокачка российской нефти на белорусские НПЗ возобновилась: надолго ли?

05.01.2020 20:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В новый год мы вошли без заключенного с российскими партнерами договора о поставке нефти. Переговоры начались задолго до 1 января и продолжались все дни после, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Накануне появилась информация о том, что «Белнефтехим» заключил первый контракт с российской нефтяной компанией без премии к цене. И прокачка российской нефти на белорусские НПЗ возобновилась.

Тему продолжит Евгений Пустовой.

«Речь идёт об обычном торге». Прокачка российской нефти на белорусские НПЗ возобновилась: надолго ли?

2019 год для «Белнефтехима» закончился так же, как и продолжался – переговорами с основным партнером – Россией. Не договорились. В общем, выдался тяжелый понедельник. Дело и телефон в свои руки взял Президент. 31 декабря Александр Лукашенко и Владимир Путин дважды провели телефонные переговоры.

«Речь идёт об обычном торге». Прокачка российской нефти на белорусские НПЗ возобновилась: надолго ли?

Затем к ним подключились руководитель российского правительства и министр энергетики. Моменты важные: объёмы, сроки поставок и цены на углеводороды. Поручения даны правительствам и субъектам хозяйствования. Коль они не договорятся  в середине января, главы государств вновь сядут за стол переговоров.

«Речь идёт об обычном торге». Прокачка российской нефти на белорусские НПЗ возобновилась: надолго ли?

Георгий Гриц, и.о. ректора института «Кадры индустрии»:
Необходимо отрабатывать и иметь в  запасе поставщиков альтернативных источников данного сырья. Это, к сожалению, классика.

«Речь идёт об обычном торге». Прокачка российской нефти на белорусские НПЗ возобновилась: надолго ли?

В последний день года глава государства собрал управленцев всего нефтехимического комплекса страны. Формулы менеджмента после совещания у Президента в «Белнефтехиме» вспомнили – и началась ещё более активная работа.

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Евгений Пустовой, корреспондент:  
Так было  всегда.  В конце каждого года белорусы и россияне согласовывали нефтегазовый баланс. А однажды мои коллеги даже Новый год под курантами встречали. Уже 1 января пришла новость из Москвы: дожали – газ!

«Речь идёт об обычном торге». Прокачка российской нефти на белорусские НПЗ возобновилась: надолго ли?


Посол в России и самый успешный газовый лоббист Минска Владимир Семашко договорился с главой «Газпрома». О ценах – на будущие два месяца, об объёмах поставок и транзите через Беларусь – на будущие два года. Южный и Северный потоки – одно, а прямое русло, проверенное годами – другое.

«Речь идёт об обычном торге». Прокачка российской нефти на белорусские НПЗ возобновилась: надолго ли?

По нефти акценты у каждой стороны свои. Свой рынок не пострадает – это аксиома для «Белнефтехима». Но и контракты на внешних рынках белорусы исполнят.      

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«Речь идёт об обычном торге». Прокачка российской нефти на белорусские НПЗ возобновилась: надолго ли?

Своя нефть есть и в Беларуси. Плюс госрезерв и  запасы технологического сырья. Да к тому же, сети автозаправочных станций топливо покупают на бирже. А уже потом весь бензин, будь то белорусский, будь то российский, проходит многоуровневый контроль. И только потом – в бензобаки наших  авто.

«Речь идёт об обычном торге». Прокачка российской нефти на белорусские НПЗ возобновилась: надолго ли?

Проблема только в одном: нельзя останавливать процесс на наших  НПЗ. Кстати, недавно модернизированных. Поэтому в Новополоцке и Мозыре снизили загрузку до технологического минимума, чтобы растянуть запасы. Хотя и на российских месторождениях просто так установки из розетки не выключишь. Обратный запуск стоит две третьих от строительства новой буровой. 

«Речь идёт об обычном торге». Прокачка российской нефти на белорусские НПЗ возобновилась: надолго ли?

Михаил Ковалёв, аналитик, профессор БГУ:
В России прекрасно понимают, что рано или поздно мы договоримся, и все продолжится, как было. Но речь идет об обычном торге.

«Речь идёт об обычном торге». Прокачка российской нефти на белорусские НПЗ возобновилась: надолго ли?

Провисает контракт с Беларусью – у соседей покупаем 7 % чёрного золота, значит, растёт профицит.  А чем больше тяжелой российской нефти Urals, тем дешевле она по отношению к более качественному Brent. Уже сейчас на тонне российские компании теряют по 25 долларов. Торг с Беларусью стоит 20 миллионов долларов в день. Как говорится, стоит ли шкурка выделк? А такие потери премиальных, за которые и весь сыр-бор. 

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«Речь идёт об обычном торге». Прокачка российской нефти на белорусские НПЗ возобновилась: надолго ли?

Мы сейчас платим 83 % от мировой цены на нефть.  Налоговый манёвр сказался.  А не бедные российские нефтяники ещё хотят и премию – по 10 долларов с тонны. Хотя на встречах в верхах договаривались об обратном. Но политика наживы пытается взять верх. Поэтому игру на свой карман не стоит спутывать с  интеграционными картами. В таком случае – говорит бизнес – ничего личного. Но бизнес бизнесом, а личные контакты помогли. Но субботним  вечером нефть пошла. Пошла без премиальных  бонусов. 

«Речь идёт об обычном торге». Прокачка российской нефти на белорусские НПЗ возобновилась: надолго ли?

Этого времени должно хватить на согласование более долгосрочных контрактов  и поиск альтернативных поставщиков. Пока  зампред давал интервью журналистам,  резервуары ОАО «Нафтан» заполнялись сырьём. К моменту эфира сюда подано 6 тысяч тонн нефти. Затем в очереди на прокачку – Мозырский НПЗ.

«Речь идёт об обычном торге». Прокачка российской нефти на белорусские НПЗ возобновилась: надолго ли?


Очередные подробности журналистам обещали сразу после рождественских выходных.  Переговоры продолжаются. Urals падает в цене. А  логистическое плечо Минску готовы подставить все страны-соседи. Только вот насколько это самое транспортное плечо окажется  выгодным?

«Речь идёт об обычном торге». Прокачка российской нефти на белорусские НПЗ возобновилась: надолго ли?

Уехать от проблемы можно на электросамокате. Так белорусы шутят. Другой реакции  эти хозяйственные разногласия у большинства белорусов и не вызывают. Не в первой же…          

«Речь идёт об обычном торге». Прокачка российской нефти на белорусские НПЗ возобновилась: надолго ли?

Считать нужно, но дивиденды от межгосударственных отношений зачастую значимее коммерческих доходов. Тем более, нефть из политического сырья превращается лишь в экономическую дубинку. В XXI IT-веке ею не слишком утвердишь свои позиции. А Минск и Москва связаны дружбой. И не только нефтепроводом.

«Речь идёт об обычном торге». Прокачка российской нефти на белорусские НПЗ возобновилась: надолго ли?

Люди в материале: Владимир Сизов, Сергей Мусиенко, Михаил Ковалев, Георгий Гриц, Евгений Пустовой
 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Новости Беларуси. В новый год мы вошли без заключенного с российскими партнерами договора о поставке нефти. Переговоры начались задолго до 1 января и продолжались...
 
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