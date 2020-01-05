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Поздравление с Днем банковского и финансового работника

05.01.2020 22:56 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Поздравление с Днем банковского и финансового работника

Уважаемые работники банковской и финансовой службы Ганцевичского района, ветераны отрасли!

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником — Днем банковского и финансового работника!

Профессиональный праздник подтверждает важную роль банковской системы в жизни нашей страны. Развитая банковская система обеспечивает качественное обслуживание деятельности производителей всех сфер и отраслей экономики, способствует обеспечению финансовой стабильности региона, содействует сбережению денег граждан.

Высокий профессионализм, грамотность, ответственность отличают сотрудников банковской и финансовой службы района. Это помогает в кратчайшие сроки решать поставленные задачи на благо развития нашей малой родины.

Искренне желаем всем работникам и ветеранам банковской и финансовой службы крепкого здоровья, радости, семейного счастья, добра, неиссякаемого оптимизма, постоянных клиентов и надежных партнеров, успехов в осуществлении намеченных планов!

Районный исполнительный комитет
Районный Совет депутатов.
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Уважаемые работники банковской и финансовой службы Ганцевичского района, ветераны отрасли! От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником — Днем
 
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