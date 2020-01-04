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7850 километров по Саудовской Аравии. Почему белорусы рассчитывают на победу в «Дакаре-2020»

05.01.2020 23:14 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Начало нового года – это испытание для автогонщиков. Традиционно в эти сроки проходит всемирно известный ралли-рейд «Дакар», сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Нынче колесить участники соревнований будут по территории Саудовской Аравии. В спор за награды вступили и три наших грузовика.

О том, что обещает «Дакар-2020» – в материале Анжелики Урман.

7850 километров по Саудовской Аравии. Почему белорусы рассчитывают на победу в «Дакаре-2020»

Старт ралли был дан 5 января, но белорусские экипажи, а в этом году их три, даже Новый год встречали не дома. Для них это уже привычная практика. Да и заняться непосредственно на месте гонок всегда есть чем: надо получить на боевые и вспомогательные машины, пройти техпроверки и провести хотя бы несколько тренировок.

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7850 километров по Саудовской Аравии. Почему белорусы рассчитывают на победу в «Дакаре-2020»

7850 километров по Саудовской Аравии. Почему белорусы рассчитывают на победу в «Дакаре-2020»

7850 километров по Саудовской Аравии. Почему белорусы рассчитывают на победу в «Дакаре-2020»

Впервые в «Дакаре» выступит капотный МАЗ, разработанный и созданный еще в конце 2018-го и прошедший «боевое крещение» на ралли «Шелковый путь» и в Марокко в 2019-м. Пилотировать его доверено Сергею Вязовичу. И он небезосновательно рассчитывает пробиться на подиум. Всего же белорусы на отечественных грузовиках стартуют в «Дакаре» 9-й раз. И впервые информационным партнером команда «МАЗ-СПОРТавто» выступает телеканал СТВ. Присмотритесь – и на борту грузовика увидите наш логотип.

Помимо Вязовича, будем болеть еще за два наших экипажа – Александра Василевского и Алексея Вишневского. В 2020 году в ралли «Дакар-2020» заявилось 46 экипажей в грузовом зачете.

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3 января в бивуаке был день технических проверок. Все, начиная от экипировки пилотов и штурманов и заканчивая техникой, должно соответствовать регламенту.

7850 километров по Саудовской Аравии. Почему белорусы рассчитывают на победу в «Дакаре-2020»

7850 километров по Саудовской Аравии. Почему белорусы рассчитывают на победу в «Дакаре-2020»

7850 километров по Саудовской Аравии. Почему белорусы рассчитывают на победу в «Дакаре-2020»

Также удалось провести и несколько тренировочных выездов, которые по большому счету капля в море относительно общей протяженности маршрута, которая составит 7850 километров по территории Саудовской Аравии, из них 5000 – скоростные спецучастки. Будут тут и пустыни с высокими барханами, и лабиринты горных долин, и ущелья – в общем, скучать не придется.

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7850 километров по Саудовской Аравии. Почему белорусы рассчитывают на победу в «Дакаре-2020»

Кстати, организаторы 42-го издания легендарного ралли-рейда помимо очевидных новшеств, таких как новый континент и новая страна, предложили участникам и новые правила. Основное изменение – получение «дорожной карты», или иначе схемы маршрута лишь за 15 минут до старта этапа. Так что нагрузка на штурмана возрастает в разы, и многое на трассе будет напрямую зависеть от его умения работать «с листа».

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7850 километров по Саудовской Аравии. Почему белорусы рассчитывают на победу в «Дакаре-2020»

Павел Гаранин, заместитель начальника команды:
Мы успешно прошли административные и технические проверки, и машины уже находятся в закрытом парке. Сегодня выдался более-менее спокойный день, так как подиум для грузовиков начинается с 21 часа.

Гонка началась 5 января в Джидде, а завершится 17 января в Киддии. Не обошлось в 2020 году и без приглашенной звезды. Эту роль в 2020-м примерил на себя двукратный чемпион мира в «Формуле-1» Фернандо Алонсо. Он поехал на Toyota местной команды, а в штурманах – легендарный пятикратный чемпион Марк Кома.

7850 километров по Саудовской Аравии. Почему белорусы рассчитывают на победу в «Дакаре-2020»

7850 километров по Саудовской Аравии. Почему белорусы рассчитывают на победу в «Дакаре-2020»

Кстати, наши МАЗЫ перед нынешним «Дакаром» также доработали, повысили надежность конструкций, а на один бескапотник поставили автоматическую коробку передач.

Говорить о конкуренции на ралли-марафоне и просто, и сложно одновременно. С одной стороны, в списках претендентов на победу лучшие гонщики планеты. Один только КамАЗ привез на ралли четыре экипажа. А вот титулованный Жерар де Рой гонку в 2020 году пропустит.

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7850 километров по Саудовской Аравии. Почему белорусы рассчитывают на победу в «Дакаре-2020»

7850 километров по Саудовской Аравии. Почему белорусы рассчитывают на победу в «Дакаре-2020»

С другой стороны, пройти «Дакар» от начала до конца – это работа все 12 этапов на пределах своих возможностей, это победа прежде всего над самим собой и своими страхами. Как говорится, «кто прошел «Дакар», уже никогда не будет прежним».

7850 километров по Саудовской Аравии. Почему белорусы рассчитывают на победу в «Дакаре-2020»

7850 километров по Саудовской Аравии. Почему белорусы рассчитывают на победу в «Дакаре-2020»

7850 километров по Саудовской Аравии. Почему белорусы рассчитывают на победу в «Дакаре-2020»

Люди в материале: Павел Гаранин
 
 
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Новости Беларуси. Начало нового года – это испытание для автогонщиков. Традиционно в эти сроки проходит всемирно известный ралли-рейд «Дакар», сообщили в...
 
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