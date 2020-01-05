Власти дали совет, как увеличить зарплаты самым «бедным» работникам

Источник материала: Tut.by

Зарплаты работников культуры к 2023 году должны вырасти до 80% от средней зарплаты по стране. Об этом в интервью телеканалу ОНТ рассказал министр культуры Юрий Бондарь. «Но я ни раз уже говорил о том, что отрасль культуры должна зарабатывать для того, чтобы эффективно решать те задачи, которые существуют перед учреждениями», — заявил министр. Напомним, работники культуры привычно значатся в числе зарплатных аутсайдеров.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Работники культуры традиционно не считали высокооплачиваемой категорией работников, но вместе с тем мы сумели в этом году нарастить заработную плату, в среднем она 640 рублей по всей отрасли. И правительством разработан план по повышению заработной платы до 2023 года до 80% от средней зарплаты в производственной сфере. Такие задачи нам поставлены. План этот мы выполняем, — заявил министр культуры.

В ноябре работники культуры привычно были в зарплатных аутсайдерах, они в среднем получали 647 рублей до уплаты налогов. Эта сумма на 17 рублей меньше, чем в октябре. Средние зарплаты работников культуры составляли в ноябре 58% от средней зарплаты по стране. Меньше их, по официальной статистике, зарабатывали только специалисты парикмахерских и салонов красоты.

Чиновники планируют к концу этого года выйти на среднюю зарплату всех бюджетников в 80% от средних заработков по стране. Выход на отметку в 80% планировался и в предыдущие годы, но сделать этого не удалось. К примеру, в 2018 году этот показатель составил 77%.

При этом при осуществлении планов поднять зарплаты работников культуры до 80% от средней по стране нельзя повышать стоимость услуг, заявил министр культуры.

— Но я ни раз уже говорил о том, что отрасль культуры должна зарабатывать для того, чтобы эффективно решать те задачи, которые существуют перед учреждениями. Это и обновление материально-технической базы, и решение текущих задач, и, конечно, благосостояние трудового коллектива, — заявил министр культуры. — И в то же время мы должны помнить, что услуги культуры, которые мы оказываем, они должны быть доступными. То есть увеличение внебюджетных доходов за счет роста цен на культурные услуги недопустимо. Задачу по росту, а в этом году мы нарастили объем внебюджетных доходов на 12%, а всего за 2 года фактически на 37%, и по экспорту цифра роста составила 127%. То есть мы значительно увеличили экспорт наших услуг за рубеж.

Как организациям увеличить внебюджетные доходы, не повышая стоимость услуг, министр культуры не стал уточнять.

Ранее вице-премьер Игорь Петришенко заявлял , что работники культуры, а также учителя, работники социальной сферы, могут рассчитывать на повышение зарплат в 2025 году. На сколько конкретно, он не стал уточнять. «Но в каждой из этих сфер будет «свой, плавающий, размер зарплат», сказал вице-премьер.

Напомним, зарплаты бюджетников, в том числе и работников культуры, с января 2020 года будут рассчитывать по новой схеме. Одно из главных изменений: тарифную ставку первого разряда, по которой сейчас рассчитывают заработки работникам бюджетных организаций, заменят на базовую ставку. Власти поясняли , что при введении новой системы оплаты труда не допускается снижение размеров зарплат, которые были до изменений. Но с оговоркой: падения зарплат не должно быть без учета премий.

FINANCE.TUT.BY в декабре 2019 года направил в Минкультуры запрос с просьбой произвести расчеты, как изменятся зарплаты работников культуры с января 2020 года после введения новой схемы расчета зарплаты бюджетников. Ответ мы пока не получили.