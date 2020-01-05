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Власти дали совет, как увеличить зарплаты самым «бедным» работникам
Источник материала: Tut.by
Зарплаты работников культуры к 2023 году должны вырасти до 80% от средней зарплаты по стране. Об этом в
— Работники культуры традиционно не считали высокооплачиваемой категорией работников, но вместе с тем мы сумели в этом году нарастить заработную плату, в среднем она 640 рублей по всей отрасли. И правительством разработан план по повышению заработной платы до 2023 года до 80% от средней зарплаты в производственной сфере. Такие задачи нам поставлены. План этот мы выполняем, — заявил министр культуры.
В ноябре работники культуры привычно
Чиновники планируют к концу этого года выйти на среднюю зарплату всех бюджетников в 80% от средних заработков по стране. Выход на отметку в 80%
При этом при осуществлении планов поднять зарплаты работников культуры до 80% от средней по стране нельзя повышать стоимость услуг, заявил министр культуры.
— Но я ни раз уже говорил о том, что отрасль культуры должна зарабатывать для того, чтобы эффективно решать те задачи, которые существуют перед учреждениями. Это и обновление материально-технической базы, и решение текущих задач, и, конечно, благосостояние трудового коллектива, — заявил министр культуры. — И в то же время мы должны помнить, что услуги культуры, которые мы оказываем, они должны быть доступными. То есть увеличение внебюджетных доходов за счет роста цен на культурные услуги недопустимо. Задачу по росту, а в этом году мы нарастили объем внебюджетных доходов на 12%, а всего за 2 года фактически на 37%, и по экспорту цифра роста составила 127%. То есть мы значительно увеличили экспорт наших услуг за рубеж.
Как организациям увеличить внебюджетные доходы, не повышая стоимость услуг, министр культуры не стал уточнять.
Ранее вице-премьер Игорь Петришенко
Напомним, зарплаты бюджетников, в том числе и работников культуры, с января 2020 года будут
FINANCE.TUT.BY в декабре 2019 года направил в Минкультуры запрос с просьбой произвести расчеты, как изменятся зарплаты работников культуры с января 2020 года после введения новой схемы расчета зарплаты бюджетников. Ответ мы пока не получили.
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Зарплаты работников культуры к 2023 году должны вырасти до 80% от средней зарплаты по стране, заявил министр культуры Юрий Бондарь.
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