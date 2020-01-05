Куда пойти в Кореличском районе c 6 по 12 января?

Источник материала: Полымя





6 января, понедельник

❄ Интерактивная игровая программа «Новый год и Рождество – волшебство и колдовство» пройдет в 12:00 в ГУ «Кореличский РЦКиНТ».

7 января, вторник

❄ Развлекательная программа «Рождественские колядки» состоится в 15:00 в секторе «Райцевский СК»;

❄ развлекательно-игровая программа «Рождественские забавы» пройдет в 17:00 в секторе «Малюшичский СДК»;

❄ театрализованное представление «Волшебный праздник Рождества» состоится в 15:00 в отделе культуры и досуга «Еремичский ДК»;

❄ рождественский вечер «Светлый праздник к нам пришел» пройдет в 16:00 в отделе культуры и досуга “Турецкий ДК”.

8 января, среда

❄ Развлекательная программа «Ларец новогодних чудес» состоится в ГУ «Кореличский РЦКиНТ» в 11:00;

❄ конкурсно-игровая программа «Сказочный чемпионат» пройдет в 16:00 в отделе культуры и досуга “Жуховичский ДК”.

10 января, пятница

❄ Детский рождественский бал состоится в ГУ «Кореличский РЦКиНТ» в 17.00;

❄ театрализованное представление «Рождественская круговерть» пройдет в 15:00 в секторе «Оюцевичский СК»;

❄ игровая программа «Зимние забавы» состоится в 16:00 в отделе культуры и досуга «Циринский ДК»;

❄ игровая программа «Поиски клада» пройдет в 18:00 в отделе культуры и досуга «Лукский ДК».

11 января, суббота

❄ Развлекательная программа «Новогодние приключения в стране «Мульти-Пульти» состоится в ГУ «Кореличский РЦКиНТ» в 11.00;

❄ рождественские посиделки «В новый год – с новыми силами» пройдет в 17:00 в отделе культуры и досуга «Мирский ГДК»;

❄ третий этап шоу «Музыка нас связала» состоится в 18:00 в отделе культуры и досуга «Жуховичский ДК»;

❄ акция-поздравление «Пайду, зайду, Каляду знайду…» пройдет в 16:00 в агр. Красное.

12 января, воскресенье

❄ Концерт «Здравствуй, старый Новый год!» состоится в 15:00 в отделе культуры и досуга «Еремичский ДК»;

❄ концертная программа «Всем, кто любит праздник зимний» пройдет в 17:00 в секторе «Ворончанский СК»;

❄ концерт «Здравствуй, старый Новый год!» состоится в 17:00 в секторе «Райцевский СК».

*В АФИШЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ. ЗА БОЛЕЕ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ. 8 (01596) 7-10-86, 8 (01596) 7-49-76.