ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Лиозно микроавтобус сбил женщину: она шла по улице, через которую проходит трасса на Россию

06.01.2020 08:15 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

ДТП произошло около девяти часов вечера 5 января в Лиозно на улице Шоссейной, сообщает ГАИ. По этой улице через городской поселок проходит трасса Р-21 до российской границы.


Фото: ГАИ

28-летний житель Лиозно на Volkswagen Transporter сбил 39-летнюю женщину. Она шла в попутном направлении по проезжей части.

Женщина получила травмы, ее доставили в больницу.

Проводится проверка.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ДТП произошло около девяти часов вечера 5 января в Лиозно на улице Шоссейной.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Попал в реанимацию, пережил смерть родственника». Пользователи Сети, чей праздник не удался, делятся историями
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
06.01.2020
Новости Волковыска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика