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В Лиозно микроавтобус сбил женщину: она шла по улице, через которую проходит трасса на Россию
Источник материала: Tut.by
ДТП произошло около девяти часов вечера 5 января в Лиозно на улице Шоссейной,
28-летний житель Лиозно на Volkswagen Transporter сбил 39-летнюю женщину. Она шла в попутном направлении по проезжей части.
Женщина получила травмы, ее доставили в больницу.
Проводится проверка.
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ДТП произошло около девяти часов вечера 5 января в Лиозно на улице Шоссейной.
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