В Лиозно микроавтобус сбил женщину: она шла по улице, через которую проходит трасса на Россию

Источник материала: Tut.by

ДТП произошло около девяти часов вечера 5 января в Лиозно на улице Шоссейной, сообщает ГАИ. По этой улице через городской поселок проходит трасса Р-21 до российской границы.



Фото: ГАИ

28-летний житель Лиозно на Volkswagen Transporter сбил 39-летнюю женщину. Она шла в попутном направлении по проезжей части.

Женщина получила травмы, ее доставили в больницу.

Проводится проверка.