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Парламент Ирака проголосовал за вывод иностранных войск из страны. Совет НАТО соберется «в срочном порядке»
Источник материала: Партизан
Парламент Ирака потребовал вывести из страны все иностранные войска, в том числе американские. Соответствующую резолюцию депутаты приняли 5 января, сообщает
Документ призывает правительство Ирака разорвать соглашение с международной коалицией, которую возглавляет США. В соответствии с ним больше четырех лет назад Вашингтон направил в Ирак войска для помощи в борьбе с ИГИЛ, пишет
Резолюцию поддержало большинство депутатов, в первую очередь из шиитов. Многие сунитские и курдские депутаты не явились на голосование, так как не поддерживают отмену соглашения. В ее случае из Ирака будет выведено около 5200 американских солдат. Это может привести к усилению ИГИЛ.
Совет НАТО соберется на внеочередное заседание в понедельник из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает DPA со ссылкой на представителя Альянса, передает
Решение провести заседание «в срочном порядке» принял генсек организации Йенс Столтенберг.
Требование ввывода войск — ответ иракских депутатов на убийство США иранского генерала Касема Сулеймани. Спецоперация была проведена в столице Ирака 3 января. Сулеймани руководил элитным подразделением армии Ирана — силами специального назначения «Кудс» и реализовывал военные и тайные операции за пределами Ирана. США считают его причастным к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря.
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Парламент Ирака проголосовал за вывод иностранных войск из страны. Совет НАТО соберется «в срочном порядке»
Парламент Ирака потребовал вывести из страны все иностранные войска, в том числе американские. Соответствующую резолюцию депутаты приняли 5 января, сообщает Al...
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