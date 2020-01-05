Парламент Ирака проголосовал за вывод иностранных войск из страны. Совет НАТО соберется «в срочном порядке»

reform.by Документ призывает правительство Ирака разорвать соглашение с международной коалицией, которую возглавляет США. В соответствии с ним больше четырех лет назад Вашингтон направил в Ирак войска для помощи в борьбе с ИГИЛ, пишет





Резолюцию поддержало большинство депутатов, в первую очередь из шиитов. Многие сунитские и курдские депутаты не явились на голосование, так как не поддерживают отмену соглашения. В ее случае из Ирака будет выведено около 5200 американских солдат. Это может привести к усилению ИГИЛ.









Радыё Свабода . Совет НАТО соберется на внеочередное заседание в понедельник из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает DPA со ссылкой на представителя Альянса, передает





Решение провести заседание «в срочном порядке» принял генсек организации Йенс Столтенберг.





Требование ввывода войск — ответ иракских депутатов на убийство США иранского генерала Касема Сулеймани. Спецоперация была проведена в столице Ирака 3 января. Сулеймани руководил элитным подразделением армии Ирана — силами специального назначения «Кудс» и реализовывал военные и тайные операции за пределами Ирана. США считают его причастным к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря.