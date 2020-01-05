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Парламент Ирака проголосовал за вывод иностранных войск из страны. Совет НАТО соберется «в срочном порядке»

06.01.2020 08:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Парламент Ирака потребовал вывести из страны все иностранные войска, в том числе американские. Соответствующую резолюцию депутаты приняли 5 января, сообщает Al Arabiya.

Документ призывает правительство Ирака разорвать соглашение с международной коалицией, которую возглавляет США. В соответствии с ним больше четырех лет назад Вашингтон направил в Ирак войска для помощи в борьбе с ИГИЛ, пишет reform.by

Резолюцию поддержало большинство депутатов, в первую очередь из шиитов. Многие сунитские и курдские депутаты не явились на голосование, так как не поддерживают отмену соглашения. В ее случае из Ирака будет выведено около 5200 американских солдат. Это может привести к усилению ИГИЛ.


Совет НАТО соберется на внеочередное заседание в понедельник из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает DPA со ссылкой на представителя Альянса, передает Радыё Свабода.

Решение провести заседание «в срочном порядке» принял генсек организации Йенс Столтенберг.

Требование ввывода войск — ответ иракских депутатов на убийство США иранского генерала Касема Сулеймани. Спецоперация была проведена в столице Ирака 3 января. Сулеймани руководил элитным подразделением армии Ирана — силами специального назначения «Кудс» и реализовывал военные и тайные операции за пределами Ирана. США считают его причастным к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря.
 
 
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Парламент Ирака потребовал вывести из страны все иностранные войска, в том числе американские. Соответствующую резолюцию депутаты приняли 5 января, сообщает Al...
 
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