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КХЛ: «Динамо» в домашнем матче уступило СКА

06.01.2020 08:58 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

КХЛ: «Динамо» в домашнем матче уступило СКА
Официальный сайт ХК "Динамо Минск"

На единственную шайбу минчан в исполнении Артёма Демкова (58-я) соперник ответил голами Йоонаса Кемппайнена (6-я), Андрея Кузьменко (14-я), Миро Аалтонена (36-я) и Василия Глотова (46-я).

— Мне понравилось, как мы начали матч: хорошо играли клюшками, включили ноги и быстро передвигались по площадке. Смогли доставить сопернику проблемы. Даже перебросали его в первой трети: 12 — 5, — прокомментировал исход матча главный тренер «Динамо» Крэйг Вудкрофт, его слова приводит офииальный сайт клуба.

После первых двадцати минут счет был 0:2, по словам тренера, это говорит о том, что СКА мастеровитая команда, которая умеет использовать свои моменты.

— Во второй трети питерцы взяли игру под контроль и заставили нас волноваться. Соперник подолгу играл в нашей зоне, показал все своё мастерство и опыт и заставил нас схватить несколько удалений. Нам было тяжело справляться с давлением, мы пропустили еще раз. В третьем периоде вновь заиграли здорово. Были моменты, но не смогли их реализовать. Понравился дух, был настрой, хотели играть, но уступили. Разочарованы результатом, но было много позитивных вещей, на которые я обратил внимание. Готовимся к следующему матчу.

В настоящий момент «Динамо» с 30 очками в активе занимает последнее место в КХЛ. 

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Теги: Минск
 
 
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