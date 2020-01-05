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ФРГ, Франция и Великобритания призывают Иран воздержаться от насилия

06.01.2020 08:58 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ангела Меркель, Эмманюэль Макрон и Борис Джонсон призывают Тегеран избегать насилия, вернуться к соблюдению ядерной сделки, а также просят Багдад оказать поддержку международной коалиции в борьбе с ИГ.

Лидеры Франции, Германии и Великобритании призвали все государства избегать эскалации конфликта в Ираке и просят Иран воздержаться от любых насильственных действий в регионе. Кроме того, главы государств просят Тегеран вернуться к выполнению своих обязательств из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), передает "Немецкая волна".

Об этом говорится в совместном заявлении канцлера ФРГ Ангелы Меркель, президента Франции Эмманюэля Макрона, премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, обнародованном в воскресенье, 5 января.

Нынешнюю спираль насилия в Ираке нужно остановить, считают политики. Они выразили свою приверженность в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" и призвали власти Ирака оказать необходимую поддержку международной коалиции.


Ранее в Багдаде проголосовали за разрыв соглашения о коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство". По этому решению, иностранное военное присутствие в Ираке должно быть прекращено.

Также лидеры ФРГ, Франции и Британии заявили, что были обеспокоены негативной ролью, которую Иран сыграл в регионе, в частности с помощью генерала Сулеймани, и осудили недавние удары по международной  коалиции в Ираке.

Обстановка в регионе обострилась, после того, как 3 января по приказу президента США Дональда Трампа был убит генерал Касем Сулеймани в результате ракетного удара в районе международного аэропорта Багдада. Вскоре после его смерти духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назначил преемника Сулеймани. Им стал бригадный генерал Эсмаил Каани. Как говорилось в заявлении Хаменеи, задачи "Аль-Кудс" "останутся неизменными".
 
 
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Ангела Меркель, Эмманюэль Макрон и Борис Джонсон призывают Тегеран избегать насилия, вернуться к соблюдению ядерной сделки, а также просят Багдад оказать...
 
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