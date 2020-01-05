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В ПП «Козловичи» в 2019 году оформлено на 4,3% автопоездов больше, чем в 2018-ом

06.01.2020 10:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В пункте пропуска «Козловичи», где сегодня таможенники выполняют отдельные функции пограничного контроля, в 2019 году оформлено на 4,3% автопоездов больше, чем в 2018-ом

В ПП «Козловичи» в 2019 году оформлено на 4,3% автопоездов больше, чем в 2018-ом

Итоги первого года работы должностных лиц пункта пропуска «Козловичи», на которых с января 2019 года возложены отдельные функции пограничного контроля, продемонстрировали положительные результаты: количество оформленных транспортных средств в сравнении с 2018 годом возросло на 4,3%.

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь № 495 от 22 декабря 2018 г. с начала минувшего года должностные лица таможенных органов начали выполнять отдельные функции сотрудников органов пограничной службы в автодорожном пункте пропуска «Козловичи» и железнодорожных пунктах пропуска «Гудогай» на станции Молодечно, на границе с Литвой, и Бигосово на станции Полоцк, на границе с Латвией.

В ПП «Козловичи» в 2019 году оформлено на 4,3% автопоездов больше, чем в 2018-ом

Всего в 2019 году через пункт пропуска «Козловичи» проследовало около 550 тыс. грузовых транспортных средств, что на 22,5 тыс. больше, чем за 2018 год. В минувшем году белорусско-польскую границу через данный пункт пропуска пересекло около 580 тыс. граждан, что на 24 тыс. больше по сравнению с 2018 годом.

В ПП «Козловичи» в 2019 году оформлено на 4,3% автопоездов больше, чем в 2018-ом

Также в перспективе таможенники будут выполнять функции пограничного контроля в пункте пропуска «Аэродром Орша», что предусмотрено постановлением Совета Министров от 24 декабря 2019 года № 896.

В ПП «Козловичи» в 2019 году оформлено на 4,3% автопоездов больше, чем в 2018-ом

Новая технология работы направлена на оптимизацию деятельности таможенных органов и органов пограничной службы в пунктах пропуска, внедрение принципа одного окна, сокращение времени контрольных процедур и ускорение товарооборота через белорусский участок таможенной границы ЕАЭС.

В ПП «Козловичи» в 2019 году оформлено на 4,3% автопоездов больше, чем в 2018-ом

 
 
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