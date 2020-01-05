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МВД: задержан подозреваемый в убийстве женщины, чьи останки найдены в Свислочи

06.01.2020 10:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Это 26-летний иностранец, по всей видимости, россиянин.


сумка с останками на берегу Свислочи

Сегодня ночью сотрудники управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома при силовой поддержке бойцов спецподразделения "Алмаз" в Витебске задержали 26-летнего иностранца, сообщает МВД. 

Он подозревается в убийстве женщины, останки конечностей которой обнаружены в реке Свислочь 2 января 2020 года. 

Со слов задержанного, 28 декабря 2019 года между ним и погибшей, у которой он временно проживал в Минске, произошел конфликт, в результате которого мужчина задушил 37-летнюю хозяйку квартиры. 

Известно, что ранее фигурант к уголовной ответственности не привлекался.
 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Это 26-летний иностранец, по всей видимости, россиянин.
 
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