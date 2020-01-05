МВД: задержан подозреваемый в убийстве женщины, чьи останки найдены в Свислочи





сумка с останками на берегу Свислочи





сообщает МВД. Сегодня ночью сотрудники управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома при силовой поддержке бойцов спецподразделения "Алмаз" в Витебске задержали 26-летнего иностранца,МВД.





Он подозревается в убийстве женщины, останки конечностей которой обнаружены в реке Свислочь 2 января 2020 года.





Со слов задержанного, 28 декабря 2019 года между ним и погибшей, у которой он временно проживал в Минске , произошел конфликт, в результате которого мужчина задушил 37-летнюю хозяйку квартиры.





Известно, что ранее фигурант к уголовной ответственности не привлекался.