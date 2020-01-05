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В Жабинке рабочего завалило бревнами

06.01.2020 11:18 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Жабинке рабочего завалило бревнами
МЧС Республики Беларусь

К прибытию подразделений МЧС мужчина находился под грудой лесоматериала на открытой площадке, сообщили в ведомстве.

Его вытащили с помощью коллег пострадавшего. 

Мужчина попал в больницу. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются. 

В Жабинке рабочего завалило бревнами
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Вчера утром спасателям сообщили о том, что на территории деревообрабатывающего предприятия бревнами завалило рабочего.
 
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