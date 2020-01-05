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Россиянин продает часы от Лукашенко - задорого: У меня они с 1997 года

06.01.2020 10:18 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На одной из белорусских аукционных интернет-площадок появилось интересное предложение - лотом являются часы от главы Беларуси Александра Лукашенко.

Часы настоящие, но следы продавца ведут в Москву. Продает их российский журналист, в прошлом главный редактор журнала «Итоги» Сергей Пархоменко. Собственный аукцион он организовал на своей странице в социальной сети, откуда фотографии часов и предложение об их продаже, видимо, и перекочевали на белорусский сайт.

По словам Сергея Пархоменко, «реликвия была подарена ему лично президентом А.Г. Лукашенко поздней осенью 1997 года», а отдать он их готов «задорого». Сами часы произведены, согласно приложенным к ним сопроводительным документам, на минском заводе «Луч». Модель - 1801.1, покрытие корпуса - позолота, гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев. В центре циферблата президентских часов помещен герб Беларуси, а на задней стенке лаконичная и торжественная гравировка - «Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко». 

Об этом подарке журналист, судя по всему, запамятовал, а обнаружил его 1 января, «когда разбирал всякую всячину, накопившуюся в дальних ящиках». Все вырученные от продажи часов деньги он обещает направить в поддержку некоммерческого сетевого проекта, который занимается выявлением плагиата в кандидатских и докторских диссертациях и последующим их аннулированием.

Пользователи начали активно предлагать свою стоимость часов, почти все сошлись во мнении, что товар найдет своего покупателя. К слову, завершить аукцион Сергей Пархоменко намерен в полночь 7 января. 


На данный момент самое выгодное для продавца предложение - 50 тысяч российских рублей (около 1700 белорусских).
 
 
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На одной из белорусских аукционных интернет-площадок появилось интересное предложение - лотом являются часы от главы Беларуси Александра Лукашенко.
 
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