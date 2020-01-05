В Украине решили поставить памятник Бандере в 70 км от российской границы









Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив на своей странице в соцсети Facebook.





enovosty.com . «Мне важно, под каким памятником встречаться! Поэтому, посоветовавшись с мэром Конотопа Артёмом Семенихиным, установим там памятник Бандере! Это будет самый восточный памятник в Украине Бандере, ещё и под московским рубежом!» — говорится в сообщении, информирует





Город Конотоп Сумской области находится всего в 40 километрах от границы с Россией. Ближайшим относительно крупным российским городом к нему является Курск.





Напомним, в своей поздравительной новогодней речи президент Украины Владимир Зеленский сказал о своем видении «общего» будущего Украины как «успешной и цветущей страны, где нет войны, страны, которая вернула своих людей и свои территории». «Где неважно, как названа улица, потому что она освещена и заасфальтирована. Где нет разницы, у какого памятника ты ждешь девушку, в которую влюблен.», — заявил Зеленский.



