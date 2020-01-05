Министерство «правды» Беларуси обратило цензурное око на IPTV

По мнению белорусского министерства «правды» Медиатек с помощью tvbox.by распространяет иностранные телепрограммы (телеканалы), не имея на то соответствующего разрешения регулятора.





В соответствии с законом "О средствах массовой информации" распространение продукции иностранного СМИ на территории Беларуси без изменения формы или содержания запрещается без наличия соответствующего разрешения, напоминает ведомство.





Таким образом, на каждый ТВ канал, заявленный в подписке на tvbox.by, компания Медиатек должна иметь разрешение Мининформа РБ. Проблема заключается в том, что Медиатек не распространяет иностранные СМИ, а оказывает услугу по оформлению доступа к просмотру иностранных СМИ в интернете, работая на внутреннем рынке (с уплатой налогов) и за белорусские рубли.





Ситуация очень похожа на ту, что возникла несколько лет назад с ответственностью за размещаемую на сайтах рекламу компаний Яндекс и Google. Правда, тогда МАРТ РБ пошел дорогой здравого смысла.





Даже если у Медиатека стоят кэш-сервера и/или частично сигнал берется со спутника, то в этом случае Министерство связи и информации Беларуси должно встать на защиту операторов, подобных tvbox.by (речь идет о каждом белорусском провайдере с медиатеками, стриминговыми и IPTV сервисами), от посягательств Мининформа, поскольку такие операторы позволяют Беларуси экономить серьезные валютные средства на входном IP траффике и толщине каналов в мир.





Медиатек со своим tvbox.by появилась не вчера и не год назад. Назвать сервис мегапопулярным очень сложно. Но похоже конкуренция между крупными поставщиками IPTV, как Белтелеком с Zala TV и A1 с Вока TV, докатилась до операторов, доселе не представлявших интерес для регуляторов.





По этой причине Минсвязи – отнюдь не защитник в случае с tvbox.by, есть у ведомства другие заботы и интересы, как, например, обеспечивать популярность запущенного недавно Белтелекомом ТВ-канала «Ясна», с которым носятся как с запуском Беларусью собственной ракеты-носителя в космос.





Письменное предупреждение Минфинформа в адрес IPTV оператора – на самом деле четкий посыл всяким там Netflix, Amazon, Apple и прочих TV, что отдельно взятая в центре Европы страна пока не готова к появлению легально зарегистрированных представительств, филиалов, реселлеров таких сервисов на внутреннем рынке. Внешний доступ к таким сервисам закрывать Беларусь не будет, как и способствовать их массовому распространению внутри страны из-за необходимости жесткой цензуры того, что вливается с экранов в сознание местного электората. Тем более в такой важный для страны политичес й и экономический период.