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Мужчина упал на рельсы в минском метро
Источник материала: Партизан
Мужчина упал на рельсы в минском метро из-за приступа эпилепсии, сообщает МЧС
Несчастный случай произошел 5 января на стации метро "Пушкинская". Сотрудники метрополитена подняли на платформу 44-летнего мужчину и передали его врачам.
Предполагаемая причина падения – приступ эпилепсии.
В результате инцидента задержка поездов составила четыре минуты.
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Мужчина упал на рельсы в минском метро из-за приступа эпилепсии, сообщает МЧС
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