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Мужчина упал на рельсы в минском метро

06.01.2020 10:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Мужчина упал на рельсы в минском метро из-за приступа эпилепсии, сообщает МЧС

Несчастный случай произошел 5 января на стации метро "Пушкинская". Сотрудники метрополитена подняли на платформу 44-летнего мужчину и передали его врачам.

Предполагаемая причина падения – приступ эпилепсии.

В результате инцидента задержка поездов составила четыре минуты.
 
 
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Мужчина упал на рельсы в минском метро из-за приступа эпилепсии, сообщает МЧС
 
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