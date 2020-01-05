Источник материала: Новости Волковыска

В Беларуси можно отказаться от получения пенсии на период работы, а если поработать еще 5 лет, тогда размер пенсии увеличится почти в 2 раза.

Об этом рассказал заместитель министра труда и соцзащиты Валерий Ковальков в эфире передачи «Контуры» на ОНТ .

По законодательству можно отказаться от получения пенсии на период работы. В таком случае ее размер за каждые 2 месяца увеличиться на 1% заработка.

Например, если мужчина имеет 30-летний стаж и среднюю по стране зарплату, то в стандартной ситуации размер пенсии составит – 368 рублей, а если на 5 лет отказаться от выплат – 706.

– То есть пенсия увеличится в 1,9 раза, – прокомментировал Ковальков. – Этот пятилетний период в общем периоде получения пенсии не такой значительный.

Ковальков также отметил, что в настоящее время средний срок получения пенсии для мужчин составляет 16 лет, а для женщин – 26 лет. Поэтому этот пятилетний период в общем периоде получения пенсии не такой значительный, отмечает замминистра.

Если получать и зарплату, и пенсию, то размер последней никак не изменится, несмотря на то, что и работающий пенсионер, и за него (организация, в которой он трудится на заслуженном отдыхе) будут делать отчисления в ФСЗН.

Также для работающих пенсионеров есть ограничения по коэффициенту – он не может быть больше 1,3. Напомним, именно от этого показателя зависит размер пенсии: чем выше – тем больше. Если коэффициент выше, чем 1,3, тогда пенсионер будет получать большую пенсию после окончания работы и выхода на заслуженный отдых.

Также замминистра напомнил, что с 1 января 2020-го еще на полгода увеличился пенсионный возраст . Так, в 2020 году мужчины уходят на пенсию в 62 года, а женщины – в 57.

Обязательное условие для назначения пенсии по возрасту – страховой стаж (с уплатой взносов в Фонд социальной защиты населения) не менее 17,5 лет.

Для отдельных категорий граждан – многодетные матери, дети-инвалиды, родители детей-инвалидов и др. – страховой стаж должен составлять 5 лет.

Также льготы предусмотрены для тех, кто на протяжении долгого времени ухаживал за детьми-инвалидами, инвалидами I группы, лицами, достигшими 80-летнего возраста.

Отметим, что в общий стаж входят и периоды, когда длительное время человек ухаживал за детьми-инвалидами, за инвалидами первой группы, за людьми, достигшими 80-летнего возраста. Они будут входить в стаж, однако взносы в ФСЗН уплачиваться не будут.