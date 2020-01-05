Поздравление с праздником Рождества Христова

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Уважаемые священнослужители, верующие Белорусской православной церкви и других христианских церквей, празднующих Рождество Христово по юлианскому календарю!





Примите искренние поздравления со светлым христианским праздником — Рождеством Христовым!

Этот великий праздник сквозь тысячелетия несет с собой торжество света, любви, надежды. Он является неиссякаемым источником духовной радости и творческих сил, входит в каждый дом и побуждает людей к благородным поступкам, заботе о ближнем. Бережное сохранение его традиций продолжает незримую связь поколений.

Искренне желаем всем, чтобы тепло святой Рождественской ночи наполнило добром и милосердием дома, принесло согласие и взаимопонимание в каждую семью.

Пусть возвышенные чувства, связанные с Рождеством, не оставляют вас в повседневной жизни, а тепло праздника весь год согревает родных и близких.

Здоровья всем, благополучия, счастья и исполнения желаний.

Районный исполнительный комитет

Районный Совет депутатов.

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