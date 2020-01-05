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Антонио Бандерас стал лучшим актером 2019 года

06.01.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Кинокартина «Паразиты» южнокорейского режиссера Пон Джун-хо признана лучшим фильмом прошлого года Национальным обществом кинокритиков США, пишет РИА Новости.

Антонио Бандерас стал лучшим актером 2019 года

Этот фильм также принес награду за лучший сценарий Пон Джун-хо и Хан Джин-вону.

Лучшим режиссером признана американка Грета Гервиг за драматическую кинокартину «Маленькие женщины».

Антонио Бандерас («Боль и слава») стал лучшим актером, Мэри Кей Плэйс («Диана») — лучшей актрисой.

Лучшим оператором оказалась Клэр Матон, которая трудилась над кинолентами «Портрет девушки в огне» и «Атлантика».

Национальное общество кинокритиков США, в котором состоит 60 членов, известно своими высокими требованиями. Его ежегодные награды — одни из самых престижных в стране.

Источник: sb.by

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Теги: Гродно
 
 
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Кинокартина «Паразиты» южнокорейского режиссера Пон Джун-хо признана лучшим фильмом прошлого года Национальным обществом кинокритиков США, пишет РИА Новости....
 
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