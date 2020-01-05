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Что делать, чтобы точно не похудеть? Диетолог поделилась вредными советами

06.01.2020 08:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Диетолог-нутрициолог, ведущий специалист медицинского центра снижения веса Марта Марудова в своем Instagram составила топ-10 вредных советов для для тех, кто хочет сбросить лишний вес. Выполняйте все сразу — и точно не станете стройнее.


Фото из Instagram Марты

Совет № 1. Ответственность за свой вес важно распределить и переложить на всех виновных: «ужасные гены родственников», «в поликлинике не рассказали, как худеть», «в стране плохие продукты», «в заботе о детях не до себя», «работа и стройность — это утопия», «плохая погода не дает пешим прогулкам сбыться», «муж носит домой вредную еду», «подруги зовут по кафе», «стрессы вокруг», «нет миллионов — стройность не светит».

Совет № 2. Вспоминайте прошлое («Была красотка, худела легко», «Не было проблем и забот») и вините себя за свой вес сейчас («Сама виновата, могла бы давно похудеть», «Безвольная, слабая, несчастная, недопонятая, недолюбленная»). Или (на выбор) оправдывайте себя («Я ж родила», «Не такая уж и полная», «Мужики на кости не бросаются», «Кругом тощие, а я красивая», «Еще успею похудеть», «Дождусь лучших времен для стройности, вся жизнь впереди»).

Совет № 3. Сравнивайте себя с другими: «Вон она стройняшка», «Почему подружка смогла, а я нет», «Повезло соседке с фигурой», «Все похудеют, а я такой и останусь».

Совет № 4. Всегда помните, что стройность — угроза семейному счастью, а вы же за стабильность.

Совет № 5. Пытайтесь как можно настойчивее переделать мир и людей вокруг. Сами крепко стойте на своем и не вздумайте меняться. Под чужую дудку пляшут слабаки!

Совет № 6. Жизнь — боль, и усложнять ее «ПП» и ЗОЖем — нелогично.


Фото: pixabay.com

Совет № 7. Не вздумайте обследоваться и сдавать анализы при лишнем весе, а то мало ли — найдут что-нибудь.

Совет № 8. Запаситесь современными «примочками» для похудения: L-карнитин, годжи, киноа, чиа, кэроб, спирулина, матча, амарант, авокадо, фейхоа и т.д. Нужно идти в ногу со временем, а куриная грудка и овощи — прошлый век.

Совет № 9. Запрещайте себе еду и усиленно тренируйте силу воли — без нее никуда.

Совет № 10. Обязательно пройдите пару-тройку марафонов интернет-похудальщиков или закажите чудо-диету по анкете. А лучше сами прошерстите интернет и выбирайте одну из тысячи диет, ведь очень важно на себе экономить. Диетолог — это роскошь, а на дворе мировой кризис.

Активно тренируетесь, худеете или ведете ЗОЖ? Подписывайтесь на @gotutby в инстаграме, отмечайте нас на фото, делитесь историями — попадайте в наш аккаунт и на страницы GO.TUT.BY.

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