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На пожаре в Ошмянском районе погибли пенсионер и его сын
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 6 января около семи утра произошёл пожар в деревне Бервенцы Ошмянского района.
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Место происшествия осматривается, определён вероятный очаг возгорания. Предварительно, причиной загорания стала неосторожность при курении. Ранее 48-летний гражданин не раз курил в постели.
Назначено проведение ряда экспертиз, по факту гибели мужчин проводится проверка.
Ранее стало известно, что в новогоднюю ночь на пожарах в Беларуси погибли пять человек.
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Новости Беларуси. 6 января около семи утра произошёл пожар в деревне Бервенцы Ошмянского района. Как сообщает Следственный комитет, в огне погибли 80-летний...
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