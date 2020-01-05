ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На пожаре в Ошмянском районе погибли пенсионер и его сын

06.01.2020 14:59 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 6 января около семи утра произошёл пожар в деревне Бервенцы Ошмянского района. 

Как сообщает Следственный комитет, в огне погибли 80-летний мужчина и его 48-летний сын. Уничтожена кровля дома, повреждено имущество. 

На пожаре в Ошмянском районе погибли пенсионер и его сын

Место происшествия осматривается, определён вероятный очаг возгорания. Предварительно, причиной загорания стала неосторожность при курении. Ранее 48-летний гражданин не раз курил в постели. 

Назначено проведение ряда экспертиз, по факту гибели мужчин проводится проверка. 

Ранее стало известно, что в новогоднюю ночь на пожарах в Беларуси погибли пять человек.

Один из пожаров случился в деревне Ильинка Могилёвского района – подробнее здесь

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 6 января около семи утра произошёл пожар в деревне Бервенцы Ошмянского района.  Как сообщает Следственный комитет, в огне погибли 80-летний...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Мы точно здесь будем быстры». Белорусы финишировали вторыми на первом этапе «Дакара» в Саудовской Аравии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
06.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Полымя
Слуцк Город

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика